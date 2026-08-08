La fiscalia actuarà si les comunitats rebutgen els nens arribats a Ceuta
Peramato signa un decret per protegir els menors estrangers no acompanyats
Cristina Gallardo
La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, va reaccionar davant del que considera una "situació de contingència extraordinària" per l’entrada massiva de migrants a Ceuta la setmana passada, per garantir la protecció de tots els menors estrangers no acompanyats. Ahir va signar un decret que estableix pautes, inclosa la possibilitat que "l’entitat pública de la comunitat autònoma de destinació rebutgi o mostri reticències per assumir de manera immediata la recepció efectiva de les i els menors que per repartiment li corresponguin".La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, ha reaccionat davant el que considera una "situació de contingència extraordinària" arran de l’entrada massiva de migrants a Ceuta en els últims dies de juliol, amb l’objectiu de garantir la protecció de tots els menors estrangers no acompanyats. Així, ha firmat un decret aquest divendres en què estableix pautes que inclouen la possibilitat que "l’entitat pública de la comunitat autònoma de destinació rebutgi o mostri reticències per assumir de forma immediata la recepció efectiva de les i els menors que per repartiment li corresponguin".
El fiscal del lloc d’origen, en aquest cas Ceuta, haurà d’informar el seu company del lloc de destinació, que haurà de requerir a l’Administració que sigui competent sobre la seva obligació d’acollir els menors i incloure en aquest document una advertència "sobre les possibles responsabilitats que poguessin deduir-se" si s’incompleix el requeriment, "i si s’escau exercir les accions que corresponguin".Així, el fiscal del lloc d’origen, que en aquest cas serien els que operen a Ceuta, haurà d’informar el seu company del lloc de destí, que, al seu torn, haurà de requerir a l’administració competent sobre la seva obligació d’acollir els menors i incloure en aquest document una advertència "de les possibles responsabilitats que poguessin deduir-se", si aquest requeriment s’incompleix, "i en el seu cas exercir les accions que corresponguin".
En el seu decret, la fiscal general estableix unes pautes per als fiscals delegats de menors d’origen i destinació, les fiscalies dels quals siguin afectades per la reubicació de menors estrangers no acompanyats, "tot això amb la finalitat d’assegurar el seu benestar i garantir la seva protecció de manera adequada".Al seu decret, la fiscal general estableix una sèrie de pautes d’actuació per als fiscals delegats de Menors d’origen i destí, les fiscalies del qual es vegin afectades per la reubicació de menors estrangers no acompanyats, "tot això amb la finalitat d’assegurar el seu benestar i garantir la seva protecció de manera adequada".
Donar resposta al PP
D’aquesta manera, Peramato sembla respondre a les manifestacions de responsables autonòmics del PP sobre la seva intenció de plantar cara per dificultar l’impacte del repartiment dels menors mentre es fan els tràmits legals per repatriar-los. Per al partit d’Alberto Núñez Feijóo aquest repartiment és injust, fet pel qual reclamarà proves per assegurar que els traslladats són menors d’edat i al·legarà que no tenen capacitat per acollir-los, segons informa Mariano Alonso Freire.D’aquesta manera, Peramato sembla donar resposta a les manifestacions fetes per diferents responsables autonòmics del PP sobre la seva intenció de plantar cara per dificultar en la mesura possible l’impacte del repartiment dels menors mentre es realitzen els tràmits a què obliga la llei per repatriar-los. Per al partit d’Alberto Núñez Feijóo aquest repartiment és injust pel que reclamarà proves per assegurar que els traslladats són efectivament menors d’edat i al·legarà que no tenen prou capacitat per acollir-los, segons informa Mariano Alonso Freire.
Davant d’això, el decret de la fiscal general ofereix un protocol als fiscals. Així, el fiscal delegat del lloc d’origen haurà d’informar el del lloc de destinació "sobre les persones menors d’edat que seran traslladades al seu àmbit de competència territorial, amb indicació de si el seu expedient de determinació d’edat ha acabat o està en tràmit". Davant d’això, el decret de la fiscal general ofereix un protocol als fiscals. Així, el fiscal delegat del lloc d’origen haurà d’informar el del lloc de destí "sobre les persones menors d’edat que seran traslladades al seu àmbit de competència territorial, amb indicació de si el seu expedient de determinació d’edat ha acabat o està en tràmit". A més, des que la secció de menors del lloc de destinació tingui esment d’un trasllat d’estrangers menors d’edat al seu territori "s’hauran d’adoptar les mesures necessàries, en el marc de les oportunes diligències preprocessals o expedient governatiu, perquè l’entitat pública autonòmica de protecció de menors procuri una acollida adequada i es compleixi el seu deure".A més, des del moment en què la secció de menors del lloc de destinació tingui coneixement que s’efectuarà un trasllat de persones estrangeres menors d’edat al seu territori, "s’hauran d’adoptar les mesures necessàries, en el marc de les oportunes diligències preprocessals o expedient governatiu, perquè per part de l’entitat pública autonòmica de protecció de menors es procuri una adequada acollida i es doni compliment al seu deure".
Aquest deure es concreta, segons assenyala el text del decret, a "garantir l’atenció immediata necessària i, si s’escau, la protecció d’aquells mitjançant l’adopció de les mesures oportunes, la vigilància i el control superiors dels quals haurà d’exercir el fiscal o la fiscal competent".
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