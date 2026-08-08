Marlaska, Albares, Robles i Bolaños compareixeran a final de mes
M. Á. R.
Davant de les pressions de l’oposició i d’alguns socis parlamentaris, fonts del Ministeri de la Presidència van anunciar ahir que entre el 25 i 28 d’agost compareixeran fins a quatre ministres en comissions del Congrés per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta. Seran el responsable de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que ho farà en la comissió mixta de Seguretat Nacional. Al cap de pocs minuts, el PP va anunciar una cita als quatre dirigents al Senat la setmana vinent, però el Govern va avisar que els ministres no hi acudiran.Davant les pressions dels partits de l’oposició i d’alguns dels seus propis socis parlamentaris, fonts del Ministeri de la Presidència han anunciat aquest divendres que entre el 25 i el 28 d’agost compareixeran fins a quatre ministres en les seves respectives comissions del Congrés per donar compte de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Seran el responsable d’Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; i el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que ho farà en la comissió mixta de Seguretat Nacional. Al cap de pocs minuts, el PP ha anunciat cita els quatre dirigents al Senat la setmana vinent, però el Govern ja ha avisat que els ministres no hi acudiran.
A primera hora del matí, fonts del Ministeri de Bolaños van informar del registre de les sol·licituds de compareixença a petició pròpia i en període extraordinari, abans que no acabi l’agost, dels quatre ministres. Serà per explicar la "gestió en el marc de les seves competències amb relació als fets succeïts a la Ciutat Autònoma de Ceuta el dia 30 de juliol i següents".A primera hora del matí, fonts del Ministeri de Bolaños han informat del registre de les sol·licituds de compareixença a petició pròpia i en període extraordinari, això és abans que acabi agost, dels quatre ministres. Segons apunta, serà per explicar la "gestió en el marc de les seves competències amb relació als fets succeïts a la Ciutat Autònoma de Ceuta el dia 30 de juliol i següents".
Sol·licitud al Senat
A més, afirmaven que també havien presentat les sol·licituds al Senat, on el PP va plantejar ahir recuperar l’activitat parlamentària durant l’agost perquè compareguin els responsables de diversos ministeris. No obstant, fonts del Ministeri de Presidència i Relacions amb les Corts avisaven llavors que donaran prioritat al Congrés pel fet de ser la "Cambra constitucionalment prevalent". Informen que plantejaran que Robles comparegui el 25 d’agost, Bolaños el 27 i Grande-Marlaska i Albares el 28.A més, afirmaven que també havien presentat les sol·licituds al Senat, on el PP va plantejar aquest mateix divendres recuperar l’activitat parlamentària durant l’agost perquè compareguin els responsables de diversos ministeris. No obstant, fonts del Ministeri de Presidència i Relacions amb les Corts ja avisaven llavors que donaran prioritat al Congrés per ser la "Cambra constitucionalment prevalent". Així, informen que plantejaran que Robles comparegui el 25 d’agost, Bolaños el 27 d’agost i Grande-Marlaska i Albares el 28 d’agost.
El PP es va voler avançar i al cap de poques hores fonts populars van informar que havien fet ús de la seva majoria absoluta al Senat per citar els membres del Govern a partir de la setmana vinent. nEl PP s’ha volgut avançar i al cap de poques hores fonts populars han informat que han fet ús de la seva majoria absoluta al Senat per citar els membres del Govern a partir de la setmana vinent. La primera compareixença seria la de Grande-Marlaska el dimecres 12, després, Robles compareixeria dijous 13 i José Manuel Albares ha sigut convocat per al dilluns 17 d’agost. Finalment, apunten, han sol·licitat també la convocatòria de la Comissió Mixta de Seguretat Nacional perquè comparegui Bolaños.
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