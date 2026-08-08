Espanya-Itàlia
Marlaska comunica a la UE el restabliment dels controls fronterers a viatgers procedents d’Itàlia
La Policia Nacional ja demana el passaport en els controls fronterers als viatgers procedents de vols del país transalpí
EFE
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicat aquest dissabte a diferents autoritats de la Unió Europea la decisió del Govern de restablir els controls fronterers als aeroports i ports que mantenen connexions directes entre Espanya i Itàlia.
La comunicació ha sigut remesa a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Henna Virkkunen; al comissari europeu d’Assumptes d’Interior i Migració, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, i a la secretària general del Consell de Ministres d’Interior dels estats membres de la Unió Europea i dels estats associats a Schengen, Thérèse Blanchet.
En l’escrit, Grande-Marlaska explica que les autoritats espanyoles segueixen amb atenció l’evolució de la situació migratòria a l’espai Schengen i , en particular, la pressió migratòria registrada en la ruta del Mediterrani central que afecta la República Italiana i els seus efectes sobre diferents Estats membres per l’activitat de les xarxes de delinqüència transfronterera vinculades a la migració irregular.
Donades les possibles repercussions d’aquesta situació per a l’ordre públic i la seguretat interior, Espanya ha decidit reintroduir de manera temporal controls a determinades fronteres interiors, de conformitat amb els articles 25 i següents del Reglament (UE) 2016/399 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març del 2016, que estableix el denominat Codi de Fronteres Schengen.
En la comunicació, Grande-Marlaska explica que, de conformitat amb l’article 27 del reglament esmentat, la reintroducció temporal de controls fronterers s’aplicarà a les connexions aèries i marítimes entre el Regne d’Espanya i la República Italiana des de les 00.00 hores del 8 d’agost i fins a les 00.00 hores del 7 de setembre.
Aquest període es podrà modificar en funció de l’evolució de les circumstàncies que justifiquen la seva adopció i, al seu venciment, les autoritats espanyoles faran una nova avaluació de la situació per valorar la necessitat de mantenir, modificar o aixecar la mesura, conclou el ministre.
La Policia ja efectua controls
La Policia Nacional ja està demanant el passaport en els controls fronterers als viatgers procedents de vols d’Itàliai, fins i tot, a peu de pista en les arribades dels avions, com constaten les imatges difoses aquest dissabte per aquest cos.
Es tracta de controls temporals a les fronteres interiors de ports i aeroports per als desplaçaments procedents de la República Italiana.
I estan operatius des de les 00.00 hores d’aquest dissabte i fins a les 00.00 hores del pròxim 7 de setembre, tret que un canvi en les circumstàncies que han motivat la seva adopció aconselli modificar aquest termini.
El Govern espanyol ha començat a aplicar-los després que el Govern de Roma s’hagi negat a aixecar les mesures que aplica als viatgers procedents d’Espanya després de l’entrada massiva de persones a Ceuta des del Marroc.
Fonts policials i d’
han confirmat a Efe que, de moment, els controls, aleatoris, no estan afectant el trànsit aeri i portuari, ni tan sols a les Balears i les Canàries, comunitats a les quals viatgen molt turistes italians.
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