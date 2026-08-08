París es prepara per a una guerra digital en les eleccions impulsada des de Rússia
França endureix l’estratègia davant les campanyes de desinformació amb un projecte de llei que preveu entre un i tres anys de presó per als qui difonguin informació falsa en un context electoral
Leticia Fuentes
A vuit mesos de les eleccions presidencials a França, la classe política del país torna a mostrar-se inquieta aquests dies per la ingerència estrangera en els comicis, arran de la denúncia de tres candidats per suposades operacions de desinformació, i el Govern es prepara davant d’una possible guerra digital impulsada des de Rússia.
Com ja va passar en les passades eleccions municipals, quan un informe de Reporters Sense Fronteres va destapar una desena de webs de notícies falses, moltes de les quals repetien la retòrica del Kremlin, la incertesa torna davant el risc que aquest tipus de campanyes de desinformació provin d’influir en el debat públic i en el resultat de les urnes.A vuit mesos de les eleccions presidencials a França, la classe política torna a mostrar-se inquieta aquests dies sobre la ingerència estrangera en els comicis, després de la denúncia de tres candidats per suposades operacions de desinformació, i el Govern es prepara davant una possible guerra digital impulsada des de Rússia. Com ja va passar en les passades municipals, quan un informe de Reporters Sense Fronteres va destapar una desena de webs de notícies falses, moltes de les quals repetien la retòrica del Kremlin, la incertesa torna davant el risc que aquest tipus de campanyes de desinformació provin d’influir en el debat públic i en el resultat de les urnes.
Les sospites neixen després que diversos candidats denunciessin una sèrie d’operacions de desestabilització atribuïdes a xarxes prorusses. Édouard Philippe, candidat de centredreta, va ser calumniat pel seu estat de salut, i l’eurodiputat d’esquerra Raphaël Glucksmann va ser atacat a través de la seva parella, la periodista Léa Salamé, acusada d’haver subornat mitjans per afavorir la candidatura del seu marit. També l’exprimer ministre Gabriel Attal, aspirant en la carrera cap a l’Elisi, va ser objectiu de diverses fake news a internet que el presentaven com un malalt de Parkinson.Les sospites neixen després que diversos candidats denunciessin recentment una sèrie d’operacions de desestabilització atribuïdes a xarxes prorusses; Édouard Philippe, candidata de centredreta, va ser calumniat pel seu estat de salut, i l’eurodiputat d’esquerra Raphaël Glucksmann va ser atacat a través de la seva parella, la periodista Léa Salamé, acusada d’haver subornat mitjans de comunicació per afavorir la candidatura del seu marit. També l’exprimer ministre Gabriel Attal, aspirant en la carrera a l’Elisi, va ser objectiu de diverses fake news a internet que li presentaven com un malalt de Parkinson.
El president francès, Emmanuel Macron, ha sigut en diverses ocasions objecte d’aquest tipus de campanyes i ell mateix ho ha denunciat. La més sonada va ser la teoria conspiranoica que la seva dona, Brigitte Macron, és en realitat un home. Davant la por que aquest tipus d’operacions puguin condicionar l’opinió pública i el vot dels francesos, el ministre d’Afers Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, va advertir ahir que París "no tolerarà cap intent d’ingerència estrangera". També el primer ministre, Sébastien Lecornu, va presentar a finals de juliol un projecte de llei que preveu endurir les penes per als qui difonguin informació falsa en un context electoral.El president Emmanuel Macron ha sigut en diverses ocasions objecte d’aquest tipus de campanyes i ell mateix ho ha denunciat. La més sonada va ser la teoria conspiranoica que la seva dona, Brigitte Macron, és en realitat un home. Davant la por que aquest tipus d’operacions puguin arribar a condicionar l’opinió pública i el vot dels francesos, el ministre d’Afers Exteriors francès Jean-Noël Barrot, va advertir aquest divendres que París "no tolerarà cap intent d’ingerència estrangera". Tampoc el primer ministre, Sébastien Lecornu, que va presentar a finals de juliol un projecte de llei que preveu endurir les penes per als qui difonguin informació falsa en un context electoral.
Les penes no són severes. Aquells que formin part de la cadena de viralització d’aquest tipus de continguts s’enfrontaran a entre un i tres anys de presó, i multes d’entre 15.000 i 45.000 euros. Les condemnes es poden endurir si es corrobora que aquesta manipulació ha servit "als interessos d’una potència, una empresa o una organització estrangera", va afirmar Lecornu.Les penes no són severes. Aquells que formin part de la cadena de viralització d’aquest tipus de continguts s’enfrontaran a entre un i tres anys de presó, i multes d’entre 15.000 i 45.000 euros. Les condemnes poden endurir-se en cas que es corrobori que aquesta manipulació ha servit "als interessos d’una potència, una empresa o una organització estrangera", va afirmar al seu dia Lecornu.
"Falta de determinació"
Aquestes mesures neixen també després que l’oposició hagi criticat "la falta de determinació" del Govern francès. El líder dels insubmissos, Jean-Luc Mélenchon, va retreure que les presidencials franceses s’hagin convertit en "un bar obert per a tots els manipuladors del món", després de l’atac a les xarxes a la seva aliada Marine Tondelier per part d’Elon Musk.Aquestes mesures neixen també després que l’oposició hagi criticat en diverses ocasions "la falta de determinació" del Govern francès. El líder dels insubmissos, Jean-Luc Mélenchon, va retreure que les presidencials franceses s’hagin convertit en "un bar obert per a tots els manipuladors del món", després que la seva aliada, l’ecologista Marine Tondelier, fos atacada a les xarxes pel multimilionari Elon Musk.
La líder del Partit Verd va advocar recentment per prohibir la xarxa social X durant la campanya presidencial, al·legant que aquesta mesura era "necessària en casos d’ingerència detectada amb temps". Una petició que no va agradar gens al magnat i amo d’X, que la va acusar de "trair França". La xarxa social ha sigut assenyalada per influir en la política mitjançant el seu algoritme, com en les eleccions dels EUA que van portar Donald Trump a la Casa Blanca.La líder del Partit Verd va advocar recentment per prohibir la xarxa social X durant la campanya presidencial, al·legant que aquesta mesura era "necessària en casos d’ingerència detectada amb temps". Una petició que no va provar gens bé al magnat i amo d’X, que la va acusar de "trair França". La xarxa social ha sigut assenyalada en diverses ocasions per influir en la política mitjançant el seu algoritme, com en les eleccions dels EUA que van portar Donald Trump a la Casa Blanca.
Un plantejament que no dista gaire del defensat pel ministre Barrot, que va cridar a ser "inflexibles davant els intents de falsificar el nostre debat democràtic mitjançant la promoció en línia, inautèntica, coordinada i organitzada, de missatges concebuts i elaborats a l’estranger" amb l’objectiu d’influir en les eleccions. En aquest sentit, va afirmar la idea que "part de la solució rau a regular les principals plataformes".Un plantejament que no dista gaire del defensat pel ministre Barrot, que va cridar a ser "inflexibles davant els intents de falsificar el nostre debat democràtic mitjançant la promoció en línia, inautèntica, coordinada i organitzada, de missatges concebuts i elaborats a l’estranger" amb l’objectiu d’influir en les eleccions. En aquest sentit, va afirmar la idea que "part de la solució rau a regular les principals plataformes". La creixent preocupació de les autoritats franceses per la ingerència estrangera, que ha anat canviant amb el pas dels anys, ha obligat l’Executiu a implementar nous mecanismes de defensa. Des de l’inici de la guerra d’Ucraïna, per exemple, els ciberatacs s’han triplicat al país, així com les campanyes de desinformació. Segons un informe de l’Agència Nacional de Seguretat dels Sistemes d’Informació (ANSSI), només el 2024 hi va haver un augment del 15% dels incidents de seguretat, és a dir, 1.361 casos, sobre l’any anterior.La creixent preocupació de les autoritats franceses per la ingerència estrangera, que ha anat canviant amb el pas dels anys, ha obligat l’Executiu a implementar nous mecanismes de defensa. Des de l’inici de la guerra d’Ucraïna, per exemple, els ciberatacs s’han triplicat al país, igual com les campanyes de desinformació. Segons un informe de l’Agència Nacional de Seguretat dels Sistemes d’Informació (ANSSI), respecte a l’any anterior.
Fins ara, les autoritats franceses mantenien certa diplomàcia i es negaven a assenyalar un únic culpable. No obstant, recentment Macron va trencar amb aquesta norma i va posar nom al principal enemic de França: Rússia. "Entre les principals amenaces identificades per França hi ha els cibercriminals, els grups vinculats a Rússia i els actors associats a la Xina, que porten a terme campanyes d’espionatge, sabotatge o robatori de dades", es pot llegir a l’informe d’ANSI.Fins ara, les autoritats franceses mantenien certa diplomàcia i es negaven a assenyalar un únic culpable. No obstant, recentment Macron trencava amb aquesta norma i posava nom al principal enemic de França: Rússia. "Entre les principals amenaces identificades per França hi ha els cibercriminals, els grups vinculats a Rússia i els actors associats a la Xina, que realitzen campanyes d’espionatge, sabotatge o robatori de dades", es pot llegir a l’informe d’ANSI.
Des d’aleshores, el Govern gal va destinar una important partida del pressupost a aquesta lluita amb la creació el 2021 de VIGINUM. Aquest organisme francès s’encarrega de detectar i combatre les ingerències digitals estrangeres per protegir els ciutadans de la manipulació a internet.Des d’aleshores, el Govern gal ha destinat una important partida del pressupost a aquesta lluita, creant el 2021 VIGINUM. Aquest organisme francès s’encarrega especialment de detectar i combatre les ingerències digitals estrangeres per protegir els ciutadans de la manipulació a internet.
Per a aquest organisme, els comicis municipals del maig passat van suposar la seva primera gran prova operativa, amb resultats satisfactoris en termes de detecció i anàlisis. VIGINUM va detectar quatre operacions de desinformació durant les eleccions: dues de comptes prorussos, una altra d’una empresa vinculada a un exmembre dels serveis d’intel·ligència israelians i una altra d’un actor no estatal des del Vietnam amb finalitats "lucratives". Respecte a les atribuïdes a xarxes prorusses, una anava dirigida contra el candidat macronista a l’alcaldia de París, Pierre-Yves Bournazel, i l’altra consistia en la creació de falsos llocs de premsa local francesa.Per a aquest organisme, els comicis municipals del mes de maig passat van suposar la seva primera gran prova operativa, amb resultats satisfactoris en termes de detecció i anàlisis. VIGINUM va detectar quatre operacions de desinformació durant les eleccions: dos de comptes prorusses, una altra d’una empresa vinculada a un exmembre dels serveis d’intel·ligència israelians i una altra d’un actor no estatal des del Vietnam amb finalitats "lucratives". Respecte a les atribuïdes a xarxes prorusses, una anava dirigida contra el candidat macronista a l’alcaldia de París, Pierre-Yves Bournazel, i l’altra consistia en la creació de falsos llocs de premsa local francesa, tal com es llegeix a l’informe publicat pel laboratori.
Ingerència estrangera
Recentment, el Govern francès ha fet un pas més contra la ingerència estrangera, expulsant del país la comentarista prorussa Xenia Fedorova. L’exdirectora d’RT havia sigut objecte de diverses investigacions pels seus discursos a favor de les polítiques de Vladímir Putin, però no ha sigut fins aquesta setmana quan el Ministeri de l’Interior va decidir emetre una ordre d’expulsió contra Fedorova, al·legant que "el seu comportament atempta contra els interessos fonamentals de l’Estat".Recentment, el Govern francès ha fet un pas més contra la ingerència estrangera, expulsant del país la comentarista prorussa Xenia Fedorova. L’exdirectora d’RT havia sigut objecte de diverses investigacions pels seus discursos en favor de les polítiques de Vladímir Putin, però no ha sigut fins aquesta setmana quan el Ministeri de l’Interior va decidir emetre una ordre d’expulsió contra Fedorova, al·legant que "el seu comportament atempta contra els interessos fonamentals de l’Estat".
La comentarista prorussa era fins ara una figura representativa de la cadena de televisió CNews, des d’on "difonia narratives pròpies de campanyes de desinformació orquestrades per les autoritats russes", amb l’objectiu de "desestabilitzar l’ordre públic", afirmen les autoritats. La seva expulsió diu més sobre l’enduriment de la postura francesa davant les operacions d’influència estrangera que sobre un cas aïllat.La comentarista prorussa era fins ara una figura representativa de la cadena de televisió CNews, des d’on "difonia narratives pròpies de campanyes de desinformació orquestrades per les autoritats russes", amb l’objectiu de "desestabilitzar l’ordre públic", afirmen les autoritats. La seva expulsió diu més sobre l’enduriment de la postura francesa davant les operacions d’influència estrangera que sobre un cas aïllat.
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