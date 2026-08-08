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CONFLICTE DIPLOMÀTIC AMB ITÀLIA

Els passatgers evidencien la seva sorpresa davant els controls aleatoris als vols des d’Itàlia fins al Prat i Barajas: «No ho hem entès»

Els agents han reclamat a Barajas la documentació als viatgers dels vols que han arribat a la T4 a les 9.00 i a les 9.35

Comencen els controls per als passatgers que arriben d’Itàlia a l’aeroport de Barajas

Comencen els controls per als passatgers que arriben d’Itàlia a l’aeroport de Barajas / EFE

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Tono Calleja Flórez

MADRID

«Hi ha hagut una cosa molt estranya que no hem entès gaire bé els passatgers. Ens han parat i ens han demanat la identificació. Ens han preguntat que fèiem aquí a alguns i a alguns els han portat a una sala», ha assegurat un passatger procedent d’Itàlia que ha sigut entrevistat just a l’arribar a l’aeroport del Prat.

Per la seva banda, un altre passatger ha restat rellevància a l’actuació policial a l’assegurar que s’ha tractat simplement d’«un control de seguretat normal en el qual et demanaven el DNI o el passaport».

Des de la mitjanit, la Policia Nacional demana en els controls fronterers de manera aleatòria el passaport o el DNI als viatgers procedents de vols d’Itàlia i, fins i tot, a peu de pista en les arribades dels avions, com constaten les imatges difoses aquest dissabte per aquest cos policial.

Dos vols a Barajas

Les fonts consultades expliquen a aquesta redacció que a la T4 de l’aeroport Adolfo Suárez-Barajas alguns dels passatgers d’almenys dos vols, arribats a les 9.00 i 9.35 hores, han sigut objecte d’aquests controls aleatoris. Es tracta d’actuacions temporals a les fronteres interiors de ports i aeroports per als desplaçaments procedents de la República Italiana.

Estaran operatius des d’aquest dissabte i fins a les 00.00 hores del 7 de setembre, tret que un canvi en les circumstàncies que han motivat la seva adopció aconselli modificar aquest període, segons informa Efe.

Entrada massiva de Ceuta

El Govern espanyol ha començat a aplicar-los després que l’Executiu de Roma s’hagi negat a aixecar les mesures que aplica als viatgers procedents d’Espanya arran de l’entrada massiva de persones a Ceuta des del Marroc.

Fonts policials i d’Aena han confirmat que, de moment, els controls, aleatoris, no estan afectant el trànsit aeri i portuari, ni tan sols a les Balears i a les Canàries, comunitats a les quals viatgen molt turistes italians.

Grande-Marlaska

Per la seva part, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicat aquest dissabte a diferents autoritats de la Unió Europea la decisió del Govern de restablir els controls fronterers als aeroports i ports que mantenen connexions directes entre el Regne d’Espanya i la República Italiana.

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La comunicació ha sigut remesa a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Henna Virkkunen; al comissari europeu d’Assumptes d’Interior i Migració, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, i a la secretària general del Consell de Ministres d’Interior dels estats membres de la Unió Europea i dels estats associats a Schengen, Thérèse Blanchet.

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