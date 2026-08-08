Protecció Civil manté activada l’alerta per pluges intenses aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu
Les pluges podran anar acompanyades de calamarsa i vent fort, per la qual cosa l’organisme demana molta prudència en la mobilitat
Jordi Grífol
Protecció Civil manté activa l’alerta del pla Inuncat per pluges fortes durant la tarda d’aquest dissabte, especialment al Pirineu i Prepirineu occidental, on es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden produir fenòmens de temps violent, per la qual cosa l’organisme demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l’aire lliure.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté un avís per intensitat de precipitació, especialment a l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central i comarques de Lleida i les Terres de l’Ebre. Els ruixats aniran acompanyats de tempesta i, localment, de fenòmens de temps violent.
Els organismes gestors de les conques —l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE)— intensificaran la vigilància per la «possible crescuda de rius i rieres» i per l’afectació que això pugui tenir en punts inundables.
Divendres ja hi va haver precipitacions intenses i fenòmens de temps violent, com calamarsa i vent fort, en molts punts de la Catalunya Central i les comarques de Girona. El 112, això sí, només va rebre una vintena de trucades, especialment des de la Selva i el Berguedà.
Per diumenge ja no es preveuen avisos per pluges intenses. De moment, s’han activat avisos per calor intensa a Girona.
Extremar la prudència
Protecció Civil ha demanat als municipis que revisin els punts inundables habituals i que prenguin les mesures preventives necessàries davant d’aquesta previsió. També ha demanat precaució a la ciutadania i ha recomanat, entre altres consells, evitar aparcar en rieres o punts inundables; no travessar mai rius, rieres ni zones negades, ni a peu ni amb vehicle; reduir la mobilitat; allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis inundables; i seguir l’evolució de les previsions meteorològiques i les indicacions de les autoritats.
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