El PSOE porta a la fiscalia la compra de l’àtic del Govern d’Ayuso
Miguel Ángel Rodríguez
La segona denúncia per la compra de l’àtic de luxe per part del Govern d’Isabel Díaz Ayuso va arribar per mitjà del PSOE. El candidat socialista a la presidència de la Comunitat de Madrid i ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, va anunciar que ahir registraria una denúncia davant la fiscalia de delictes econòmics de la capital contra el Consell d’Administració de Planifica Madrid, òrgan dependent de l’Executiu regional que va adquirir el pis a Chamberí.La segona denúncia per la compra de l’àtic de luxe per part del Govern d’Isabel Díaz Ayuso ha arribat de la mà del PSOE. El candidat socialista a la presidència de la Comunitat de Madrid i ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, ha anunciat que aquest divendres registraran una denúncia davant la Fiscalia de delictes econòmics de la capital dirigida contra el consell d’administració de Planifica Madrid, òrgan dependent de l’Executiu regional que va adquirir el pis al barri de Chamberí.
"Davant la falta d’explicacions, mentides i versions canviants en una comunitat on el problema principal es diu habitatge [...] on la senyora Ayuso es nega a aplicar la llei d’habitatge; en aquesta comunitat la senyora Ayuso ha decidit que tots els madrilenys li han de pagar un superàtic de luxe al seu gust i no ho consentirem", va sentenciar en roda de premsa des de la seu del PSOE a Madrid.
López va lamentar que hagin passat nou dies des que es va saber la notícia "tan surrealista com escandalosa" i que no hi hagi hagut explicacions del Govern d’Ayuso més enllà de "versions canviants". Va assegurar que demanaran nombrosa documentació als jutjats per saber com es va fer la gestió i entendre què "va fonamentar la decisió de l’adquisició". "És absolutament impossible que es pugui justificar un expedient com aquest i és absolutament incomprensible que la senyora Ayuso hagi decidit viure a la regalada a costa dels madrilenys", va sentenciar.López ha lamentat que hagin passat nou dies des que es va conèixer la notícia "tan surrealista com escandalosa" i que no hi hagi hagut explicacions per part del Govern d’Ayuso més enllà de "versions canviants". Així, ha assegurat que demanaran nombrosa documentació als jutjats per conèixer com es va realitzar la gestió i, sobretot, entendre quin "va fonamentar la decisió de l’adquisició". "És absolutament impossible que es pugui justificar un expedient com aquest i és absolutament incomprensible que la senyora Ayuso hagi decidit enganxar-se la vida pare a costa dels madrilenys", ha sentenciat.
"La senyora Ayuso ha decidit que està per sobre del bé i del mal i que els madrilenys tenen l’obligació de pagar-li una vida regalada i això no va pas així, no ho consentirem", va insistir. La denúncia del PSOE s’afegeix a la que va presentar dijous el partit Iustitia Europa, habitual com a acusació popular en les causes contra el Govern de Pedro Sánchez. Aquesta denúncia és per presumptes delictes de prevaricació, malversació i frau."La senyora Ayuso ha decidit que està per sobre del bé i del mal i que els madrilenys tenen l’obligació de pagar-li a ella la seva vida pare i això no és així, no ho consentirem", ha insistit. La denúncia dels socialistes s’afegirà a una altra que va presentar aquest dijous el partit Iustitia Europa, habitual com a acusació popular en les causes contra el Govern de Pedro Sánchez. Aquesta denúncia és per presumptes delictes de prevaricació, malversació i frau.
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