"Quan hi ha problemes, Illa practica el silenci i això perjudica la convivència"
La dirigent postconvergent (Tortosa, 1983) reclama un pacte de país per redreçar l’educació a Catalunya
Júlia Regué
¿Quina valoració fa dels dos anys de Salvador Illa al capdavant del Govern?
Catalunya està més malament que fa dos anys. Illa va llançar l’eslògan d’unir i servir i ha unit i servit Espanya i ha oblidat que és el president de la Generalitat. El fet que no aixequi la veu quan hi ha problemes i practiqui el silenci davant la inseguretat, el repartiment de menors, la vulneració de drets lingüístics... té conseqüències en la convivència del nostre país. El país necessita escoltar la veu del seu president, i la seva anestèsia perjudica la convivència.
A petició seva, el Parlament ha demanat el cessament de les conselleres Paneque, Niubó i Parlon, però Illa ha fet un sol canvi al Govern i ha sigut a Drets Socials.
Ha sigut pur maquillatge, un error. Hi ha un mandat parlamentari i la gestió del Govern és nefasta. Un cop aprovats els pressupostos, tenia l’oportunitat de fer una remodelació total, i no l’ha feta.
En aquesta legislatura no hem vist acords entre el PSC i Junts. ¿Illa no vol pactar amb vostès o vostès no volen pactar amb Illa?
Nosaltres fem tantes propostes com podem, però el tripartit [PSC, ERC i Comuns] actua com un mur, fins i tot a l’hora de permetre el debat parlamentari. En l’última negociació de pressupostos no ens hi va citar. Ja ha triat els socis.
¿Com resoldria Junts la crisi a l’educació si governés?
Hi ha d’haver un canvi de rumb total perquè s’ha tocat fons. Només faltaven les proves PISA... És molt greu. Algú ha de prendre decisions i hi ha d’haver conseqüències. Demanem un pacte de país.
¿Amb quines propostes?
Amb les que proposen els docents, que són els qui coneixen més bé el seu dia a dia. Podem teoritzar, però ens han dit que cal replantejar l’escola inclusiva, que estan al límit i que no hi ha prou professionals per atendre-la. I la matrícula viva és una càrrega cada dia més feixuga. Hem d’escoltar els qui són a la trinxera.
ERC proposa que hi hagi un comitè d’experts per a Educació amb un mandat de 12 anys. ¿Què li sembla vostè?
Aquest Govern ja ha creat un munt de grups de treball.
¿Creu que s’ha de replantejar l’escola inclusiva?
És una cosa evident. La situació és asfixiant; si no, els mestres no sortirien al carrer.
¿Creu que el que passa actualment és fruit del que va passar ara fa dos anys? Vostès tenien responsabilitats al Govern i hi va haver retallades.
Jo soc de Junts per Catalunya el 2026. És evident que [el problema] no és ni dels últims dos anys ni dels últims sis. Hi ha hagut molts consellers. Tots hem de fer autocrítica perquè el decret de la inclusiva es va aprovar el 2017, quan gent de l’espai que represento tenia responsabilitats al Govern. El context no té res a veure amb el d’aleshores, ni pel nombre d’alumnes que arriben ni pel nombre de diagnòstics que tenim a l’aula.
I en habitatge, ¿què farien?
Vam proposar fer una llei entre tots, un full en blanc, però el tripartit la va acabar tombant. És un tema delicat i que requereix que hi hagi consens. Els Comuns volen exportar les polítiques d’Ada Colau a Barcelona. Per això vam recórrer al Consell de Garanties Estatutàries contra la llei de compra especulativa, i el dictamen ha sigut un fort toc d’atenció.
A banda d’aquesta llei, ¿creu que cal frenar l’especulació? ¿O intervenir el mercat és un error?
L’habitatge és un dret i és evident que hi ha qüestions que s’han de poder regular, sense experiments. Illa, per mantenir-se com a president, ha comprat unes tesis que, quan era al capdavant de l’oposició, no comprava.
¿Què farà el seu partit al Congrés quan es voti el nou model de finançament?
Nosaltres proposem que els diputats del PSC a Madrid, els d’ERC i els de Junts fem un front comú pel concert econòmic. Tenim un dèficit fiscal de 22.000 milions d’euros. ¿Per què ens hem de quedar amb les engrunes si ho podem tenir tot? Ens diuen que no ens autoimpedim tenir 4.700 milions d’euros, ¡però si qui ens espolia cada dia és Espanya! El PSC diu a Junts que no s’autosaquegi, ¡però si qui ens saqueja cada dia és Espanya, que es queda els nostres diners!
Però no hi ha una majoria per al concert econòmic. ¿Catalunya pot renunciar a 4.700 milions?
Governa el seu partit [el PSOE], ¿oi? ¿Per què hem de renunciar al que ens correspon com a catalans? ¿Es pot permetre el PSC renunciar a 22.000 milions que cada any se’n van i no tornen?
Les enquestes donen a Junts entre 15 i 18 diputats, quan ara en tenen 35. ¿Fa autocrítica? ¿Com pensa revertir-ho?
No tanquem els ulls davant les enquestes, però tenim un rumb clar. Una mala enquesta no farà que Junts faci un cop de volant.
Estem en una crisi migratòria i humanitària a Ceuta. Vostès defensen que Catalunya no entri en el repartiment de menors, però és una terra d’acollida.
És una qüestió de tensió dels serveis. Ho fem amb responsabilitat: cal acollir amb totes les garanties. Som una terra d’acollida, però hem superat amb escreix el que podem assumir. ¿Algú ha sentit Illa dir què ha de fer Catalunya? ¿Com pot guardar silenci davant una situació com aquesta? Són menors i tothom mereix una oportunitat, però Catalunya ja ha assumit molt més del que els seus serveis poden absorbir.
¿Confia que Puigdemont pugui tornar aquest mateix any?
El posicionament del TJUE va ser molt clar. Hauria de venir. Però ja hem vist molta arbitrarietat.
Si finalment li apliquen l’amnistia, ¿el veurem al Parlament com a cap de l’oposició?
És una decisió seva. Ara el cap de l’oposició és a l’exili.
Si una nova investidura de Sánchez depèn dels seus vots, ¿tornaria a negociar amb el PSOE?
Volem obtenir un molt bon resultat per poder influir a Madrid, però els incompliments ho dificulten tot moltíssim.
¿I aquesta influència podria donar-se en casque hi hagués un Govern del PP?
Corre el rumor que seríem facilitadors de no sé quantes coses amb el PP o amb Vox, i és fals.
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