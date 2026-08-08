Turquia, l’Aràbia Saudita i el Pakistan firmen un pacte de defensa regional
Les amenaces de l’Iran i Israel impulsen una aliança per afrontar atacs junts
Adrià Rocha Cutiller
Turquia, l’Aràbia Saudita i el Pakistan van firmar per sorpresa –l’anunci de la cerimònia tan sols va arribar unes hores abans que tingués lloc– un pacte de defensa regional entre els tres països, que volen defensar-se entre si de les dues grans amenaces de l’Orient Mitjà: l’expansionisme militar d’Israel, que els dos últims anys ha atacat gairebé tots els seus veïns, i l’Iran, que en ser bombardejat pels EUA des del febrer d’aquest any ha fet el mateix –tenir com a objectiu els seus veïns– però amb atacs a gran escala contra infraestructures petrolieres i civils.
Riad, Ankara i Islamabad portaven gairebé un any en negociacions, però les últimes setmanes s’han accelerat a causa de l’enorme risc davant del retorn de les hostilitats entre Teheran i Washington. El cap de setmana passat, de fet, l’Iran va avisar els seus veïns que, si la República Islàmica era atacada de nou pels EUA, el país persa colpejaria amb una duresa mai vista fins ara contra els seus veïns.
El ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, va donar una llista dels llocs exactes que serien atacats en converses, el cap de setmana passat, amb els seus homòlegs qatarià i saudita. Aquests objectius incloïen centres logístics, petroliers, ports, econòmics i fins i tot civils, de tots els països del golf Pèrsic. L’acord d’ahir vol dissuadir l’Iran d’aquests atacs. "Aquest acord reflecteix el compromís dels nostres tres països de reforçar la nostra seguretat col·lectiva contra qualsevol agressió, i estipula que qualsevol mena d’atac contra un dels tres estats firmants serà reconegut com un atac contra tots", va afirmar el Ministeri d’Exteriors pakistanès en un comunicat.
Acord d’alt nivell
A l’acte hi van acudir tant el president turc, Recep Tayyip Erdogan, com el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, i el primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif. "Aquest acord canviarà l’equilibri de poder a la regió. Si s’implementa amb èxit, servirà per garantir la seguretat i l’estabilitat regionals, però no pretén alterar ni danyar cap altra aliança existent que cap dels tres països firmants tingui", va declarar una font governamental turca al mitjà Middle East Eye, molt pròxim al Govern d’Erdogan.
Aquesta aliança ha unit tres de les grans potències regionals. Turquia és l’únic país de l’Orient Mitjà membre de l’OTAN i té l’exèrcit més gran. L’Aràbia Saudita és l’únic país àrab membre del G-20. I el Pakistan és l’únic de la regió que admet posseir la bomba atòmica i un programa nuclear avançat.
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