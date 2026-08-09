Deures pendents en serveis públics
Els pactes d’Illa amb els Comuns, a examen: tots dos presumeixen de marcar l’agenda d’habitatge, mentre que en matèria de sanitat, educació i Rodalies s’avança més lentament.
Sara González
Si d’alguna cosa treuen pit els Comuns és de portar dos anys "marcant" les polítiques d’habitatge del Govern de Salvador Illa malgrat tenir només sis diputats. És una ostentació que irrita especialment el president de la Generalitat, que reivindica que té una agenda pròpia malgrat els acords que ha hagut de segellar tant amb el grup de Jéssica Albiach com amb el d’ERC per impulsar la legislatura amb un govern en minoria. Però és evident que les polítiques per mirar de contenir els preus dels lloguers i per incrementar el parc públic de pisos formen part del nucli de l’aliança entre les dues parts i són les que més s’han desenvolupat.
En canvi, hi ha altres àmbits, especialment en matèria sanitària i educativa, en els quals les mesures acordades circulen al ralentí, mentre que els Comuns assenyalen que no s’ha aconseguit millorar el servei de Rodalies per més que s’hagi avançat en el traspàs del servei o hagin augmentat les inversions de l’Estat. En els pròxims mesos serà clau el grau d’execució dels pressupostos del 2026 per complir algunes de les assignatures pendents.
El pacte entre el Govern i els Comuns amb el qual va arrencar la legislatura tenia a l’epicentre el pla per construir 50.000 habitatges públics fins al 2030 i la regulació dels lloguers de temporada. La Generalitat posa fil a l’agulla amb la construcció d’edificis i la mobilització de sòl públic. En virtut dels acords entre les dues parts, també s’han duplicat les ajudes al lloguer. A més, es va aprovar duplicar el tipus impositiu de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) per elevar-lo del 10% al 20% per a grans tenidors que adquireixin edificis o habitatges, una mesura que els Comuns han batejat com "impost antiespeculació".
Limitar la compra especulativa de vivenda és un dels temes que han quedat al tinter. Junts i el PP van demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, i això ha postergat l’aprovació definitiva de la llei, i resol –tot i que no de manera vinculant– que la norma és inconstitucional i que atempta contra la propietat privada, per la qual cosa el Govern s’obre a fer-hi ajustos d’acord amb els morats de cara a la pròxima tardor.
També està pendent posar en funcionament l’oficina antidesnonaments, per a la qual es van comprometre 40 milions d’euros, així com també que la Generalitat comenci a imposar multes "exemplars" als infractors de la llei d’habitatge perquè els Comuns consideren que fins ara no ha sigut prou diligent en aquest sentit. També està pendent el pla per rehabilitar 150.000 vivendes ja existents.
En matèria de sanitat, segons els Comuns no s’han materialitzat els acords per reduir les llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i primeres visites d’especialitat, així com garantir l’atenció primària en un termini de cinc dies. A més, assenyalen que en salut mental hi continua havent un dèficit de recursos notori.
En educació hi ha un gran compromís que ha quedat relegat del debat per les dues parts: la recuperació de la sisena hora a l’escola pública per equiparar-la en hores lectives amb la concertada. Tampoc s’ha complert encara la promesa de garantir la gratuïtat dels menjadors escolars, tot i que sí que han acordat 100.000 beques menjador més per als pròxims dos cursos.
Els Comuns també lamenten que el Govern no està fent prou per desplegar les energies renovables.
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