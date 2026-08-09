Èxits amb trets de guerra híbrida
Al flanc est, els països amb frontera amb Rússia, Bielorússia o Ucraïna han aixecat des de tanques físiques a videovigilància per defensar-se de Moscou. L’Alemanya de Merkel va apostar, no sense crítiques, per la "cultura de la benvinguda" i Finlàndia va tancar frontera amb Rússia al començar la guerra.
Gemma Casadevall
La reacció immediata d’Europa en l’"assalt" de Ceuta per desenes de milers de marroquins va anar de l’estupor a la insolidaritat. En segona instància, els qui havien subscrit la carta dels 22 socis de la UE en què instaven Espanya a "protegir les seves fronteres" o havien recolzat l’expulsió de Schengen proposada per Giorgia Meloni van haver de fer-se enrere. Van rectificar, potser a desgrat, per expressar suport a Espanya davant una situació en què es barregen els termes de crisi migratòria i de guerra híbrida.
No és la primera vegada que Europa exhibeix desunió en matèria migratòria. Ni tampoc és nou que cada país afectat hagi mobilitzat recursos propis abans de tenir el suport de Brussel·les. Al flanc est, els països amb frontera amb Rússia, Bielorússia o amb Ucraïna han aixecat de tanques físiques a videovigilància per defensar-se de la guerra híbrida propulsada des de Moscou. Però també països sense frontera exterior de la UE, com Alemanya, van buscar les seves pròpies receptes, mentre Brussel·les continuava sense reaccionar o fent-ho de vegades tard, de vegades malament.
El setembre del 2015, amb una cancellera Angela Merkel fins aleshores identificada amb el dogma de l’austeritat, Alemanya va virar positivament en el que es va anomenar la "cultura de benvinguda". Mentre altres socis europeus tancaven les fronteres a les columnes de refugiats, principalment procedents de Síria, Merkel les va mantenir obertes. Buscava transmetre confiança en la capacitat de la primera economia de la UE per acollir i integrar aquestes persones.
Lituània i Polònia
El 2021, un any abans de la invasió d’Ucraïna, Lituània i Polònia van començar a detectar el que després es va identificar amb el terme guerra híbrida migratòria. És a dir, immigració irregular propulsada per Rússia i la seva aliada Bielorússia amb finalitats desestabilitzadores. Es traslladaven fins a la seva frontera amb autocars grups de refugiats i els abandonaven a la seva sort. Era una immigració majoritàriament musulmana. El Govern de Varsòvia, en aquell moment de l’ultranacionalista PiS, els va tancar les portes. L’actual executiu del liberal Donald Tusk manté aquesta línia restrictiva. Lituània, com Estònia o Letònia, la comparteixen.
Lituània va començar a blindar els seus gairebé 80 quilòmetres de frontera amb Bielorússia. Primer amb tanques de seguretat; després va passar a tècniques modernes de videovigilància electrònica, càmeres tèrmiques i sensors de drons. El mateix va fer Polònia.
Finlàndia
El Govern finlandès va ser el primer a aixecar la mà en suport de Meloni i la seva proposta d’excloure d’Espanya de Schengen. Ho va expressar en uns termes dràstics la seva ministra d’Interior, Mari Rantanen, de l’ultradretà Partit dels Finlandesos, per a qui això d’Espanya i les seves fronteres és "un escàndol". Presumia, a més, del control del seu país sobre els 1.340 quilòmetres compartits amb Rússia.
Hèlsinki i Moscou van tenir cura durant dècades de les seves profitoses relacions bilaterals. Transitar per anar a la compra al país veí era habitual. Arran de la invasió d’Ucraïna, Finlàndia va ingressar per la via ràpida a l’OTAN. Un any després, el 2023, va optar per tancar al trànsit de persones la frontera amb el poderós país veí.
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