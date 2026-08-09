Sorpresa en els vols d’Itàlia a Espanya
Els agents reclamen documentació a viatgers procedents d’Itàlia que han aterrat als aeroports del Prat, Barajas, Màlaga, Sevilla, Bilbao, Alacant i València.
Tono Calleja Flórez
"Ha passat una cosa molt estranya que no hem entès gaire bé els passatgers. Ens han parat i ens han demanat la identificació. Ens han preguntat què hi fèiem aquí i a algú l’han dut a una sala", va assegurar un passatger procedent d’Itàlia que va ser entrevistat ahir al matí just després que el vol aterrés al Prat, a Barcelona.
Per la seva banda, un altre passatger a Barajas va restar importància a l’actuació policial a l’assegurar que es va tractar simplement d’"un control de seguretat normal en què et demanaven el DNI o el passaport". El retard produït va ser, segons expliquen els viatgers consultats, molt escàs. Des de la mitjanit la Policia Nacional sol·licita en els controls fronterers aleatòriament el passaport o el DNI als viatgers procedents de vols d’Itàlia i, fins i tot, a peu de pista en les arribades dels avions.
Les fonts consultades indiquen que a la T4 de l’aeroport Adolfo Suárez-Barajas alguns dels passatgers d’almenys dos vols, arribats a les 9.00 i 9.35 hores, van ser objecte de controls aleatoris, que no es fan en tots els vols.
El Ministeri de l’Interior va explicar que els controls en les connexions aèries amb Itàlia s’estan fent "a porta d’avió", sense que comporti una desviació del flux de passatgers a una zona de control fronterer exterior, informa Europa Press. En funció del nombre de passatgers del vol, es disposa el nombre adequat de policies de frontera encarregat de portar a terme cada control.
Els agents fronterers fan els controls "de manera aleatòria, no sistemàtica", sobre els passatgers que siguin ciutadans nacionals de tercers països, per verificar el compliment dels requisits exigits en el Codi de Fronteres Schengen. Són actuacions temporals a les fronteres interiors de ports i aeroports per als desplaçaments procedents d’Itàlia. Estaran operatius des del dissabte i fins a les 00.00 hores del 7 de setembre. El Govern espanyol ha començat a aplicar-los després que l’Executiu de Roma s’hagi negat a aixecar les mesures per als viatgers procedents d’Espanya després de l’entrada massiva de persones a Ceuta des del Marroc.
Fonts policials i d’Aena confirmen que els controls no estan afectant el trànsit, ni tan sols a les Balears i les Canàries, comunitats a què viatgen molts italians.
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