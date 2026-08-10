Feijóo busca recuperar aliats a Llatinoamèrica
El líder popular, avantatjat per Abascal, va anar a la presa de possessió de Keiko Fujimori
Mariano Alonso Freire
Com passa tot sovint durant l’estiu europeu, Llatinoamèrica viu ara diverses preses de possessió de presidents, que de vegades arriben per primer cop al càrrec. És el que ha passat el cap de setmana amb l’ultradretà Abelardo de la Espriella a Colòmbia i més recentment amb la flamant nova presidenta del Perú, Keiko Fujimori, filla del controvertit Alberto Fujimori, mort el 2024, que va governar el país durant la dècada dels noranta, primer després d’enderrocar a les urnes el després Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa i després d’un autocop, abans d’acabar empresonat.
Totes dues ocasions, tant directament com per persona interposada, les va aprofitar Alberto Núñez Feijóo per a l’inici d’una particular i gens senzilla reconquesta política, la d’una dreta llatinoamericana que des de fa anys té molts més aliats de Santiago Abascal, el líder de Vox, que a les files del partit tradicional de la dreta espanyola.
Una pèrdua d’influència que, com és obvi, s’estén a les formacions integrades al Partit Popular Europeu (PPE), que presideix l’alemany Manfred Weber. I com passa pel que fa a les institucions de la Unió Europea (UE), en tot el que tingui a veure amb Llatinoamèrica, i per raons històriques i culturals òbvies, tots al continent miren els representants espanyols en primer lloc, gairebé com a enllaç amb els representants de l’altra banda de l’Atlàntic.
Invitació personal
Així, Feijóo va anar recentment a Lima com a convidat a la presa de possessió de Fujimori, que li va cursar la invitació amb caràcter personal, a banda de la condició de líder de l’oposició a Espanya, mentre que van acompanyar De la Espriella el vicesecretari d’Hisenda del PP, Juan Bravo, i el d’Exteriors, Ildefonso Castro, secretari d’Estat d’Exteriors en l’últim Govern de Mariano Rajoy i persona de confiança de Feijóo en matèria internacional.
Al Perú, Feijóo també va aprofitar l’avinentesa per mantenir dues reunions bilaterals amb els nous presidents de Xile, José Antonio Kast, i de l’Equador, Daniel Novoa. Pel que fa a Colòmbia, al juny, després de la primera volta de les eleccions en què De la Espriella va derrotar l’esquerrà Iván Cepeda, va sorprendre l’efusiva felicitació que a través de les xarxes socials va traslladar Feijóo, tractant-se d’un perfil, el del nou president de Colòmbia, de dreta més extrema i defensor dels paramilitars, a més dels seus comentaris masclistes.
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