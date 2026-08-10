La fiscal general crea una xarxa d’especialistes en jurat popular
Peramato determina que serà la Secretaria Tècnica la que marqui el criteri en casos d’especial rellevància, com el judici a Begoña Gómez, tot i que les seves observacions no seran vinculants
Cristina Gallardo
Pocs dies després que l’Audiència Provincial de Madrid confirmés que la dona del president del Govern, Begoña Gómez, s’asseurà davant un tribunal del jurat per la presumpta comissió dels delictes de tràfic d’influències i malversació de fons públics, la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, va firmar la seva primera instrucció des que va accedir al càrrec al desembre. Aquest document, d’obligat compliment per a tots els fiscals del país, té a veure amb la institució del jurat.
La Instrucció 1/2026 crea una xarxa nacional de fiscals especialistes en un jurat popular i estableix que sigui la Secretaria General Tècnica, que depèn directament de Peramato, la que aclareixi dubtes jurídics i faci observacions en casos d’"especial rellevància", si bé aquestes tindran "caràcter no vinculant", segons el text de la instrucció fet públic per la Fiscalia General del qual es fa ressò EL PERIÓDICO.
La idea de crear aquesta xarxa no és nova perquè ja va ser exposada pel predecessor de Peramato, Álvaro García Ortiz, el setembre passat en una reunió de coordinació de fiscals especialistes de jurat que es va celebrar a la seu de la Fiscalia General. En aquella trobada, els fiscals van reclamar una formació més tècnica i específica per afrontar amb més garanties els procediments que jutgen els tribunals de jurat, al·ludint al seu caràcter "complex".
Rellevància i dubtes
Però no ha sigut fins a 10 mesos després, i tenint sobre la taula un cas d’especial rellevància, com el que afecta Begoña Gómez, quan Peramato ha decidit publicar la seva instrucció, que té data de 30 de juliol. Ja al seu dia García Ortiz va manifestar que aquesta xarxa serà "el germen del que després pot acabar convertint-se en una especialitat". Al no existir encara aquest estatus, no hi ha un fiscal de sala –la jerarquia més alta de la carrera– que pugui donar les pautes als fiscals especialitzats, i aquest paper l’assumirà la Secretaria General Tècnica.
Segons el text de la instrucció, en aquells supòsits en els quals les direccions dels òrgans fiscals comuniquin a la Secretaria Tècnica procediments "que revesteixin especial rellevància" o quan els fiscals integrants de la xarxa d’especialistes plantegin dubtes jurídics, s’entendrà que "les observacions de caràcter no vinculant que, en el seu cas, formuli la Secretaria Tècnica s’hauran de circumscriure exclusivament als aspectes processals de la causa". En el cas de Begoña Gómez, la fiscalia actuant és la Provincial de Madrid, que insta l’absolució al no veure conductes delictives en la dona de Sánchez.
La Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l’Estat es constitueix com a "òrgan centralitzat encarregat de la coordinació de la xarxa de fiscals especialistes", i en cada fiscalia territorial es designarà una o un fiscal que actuï com a punt de contacte amb la xarxa, si bé serà cada departament el que decideixi si es destina una "pluralitat" de fiscals per al jurat en funció de les seves necessitats.
Consideració superior
En tot cas, la instrucció no estableix cap obligació d’informar de manera automàtica a la Secretaria Tècnica de les vicissituds dels procediments. Així, quan se suscitin dubtes jurídics s’obrirà un "expedient de seguiment". En aquests casos, des de la Fiscalia General s’oferirà assessorament tècnic, si bé els criteris oferts hauran de ser valorats oportunament per la fiscal o el fiscal especialista i per la corresponent direcció, i en cap cas tindran caràcter vinculant ni podran ser entesos com un superior visat de qualsevol fita preprocesal", afegeix la instrucció.
El 16 de juliol, l’Audiència de Madrid va acordar mantenir la decisió del jutge Juan Carlos Peinado perquè la dona de Sánchez sigui jutjada en un judici amb jurat, si bé va limitar a dos els presumptes delictes pels quals ha de ser jutjada: tràfic d’influències i malversació de cabals públics. Va deixar fora l’apropiació indeguda i el delicte de corrupció en els negocis, i tot i que va aixecar les mesures cautelars inicialment dictades contra ella i la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, va mantenir l’obligació que totes dues es mantinguin localitzables i a disposició de la justícia mentre continua el procediment.
D’acord amb el criteri de l’Audiència Provincial, les acusacions populars van ajustar a finals del mes de juliol fins als 13 anys la pena de 24 anys de presó que inicialment va sol·licitar per a Begoña Gómez. Les defenses i la fiscalia insten la seva absolució.
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