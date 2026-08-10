L’Iran trasllada als EUA la llista de condicions per tornar a obrir Ormuz
El Periódico
L’Iran manté el pols amb els Estats Units i ha plantejat la seva llista de condicions per reobrir l’estret d’Ormuz, unes condicions que no disten gens ni mica del que reclama Teheran des de fa setmanes, fet que dissipa les esperances que es reprengui a curt termini la navegació per aquest pas estratègic per al transport mundial de petroli i gas.
"Mentre els Estats Units no canviïn de comportament, l’estret d’Ormuz continuarà tancat", va advertir el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Mohamad Baqer Zolqadr, citat per mitjans iranians. La Guàrdia Revolucionària va insistir ahir en l’amenaça: "La nostra estratègia actual és mantenir tancat aquest estret fins que l’enemic no accepti totes les nostres condicions. Ara l’estret per a nosaltres és un veritable escenari de guerra i no simplement una via marítima", va dir un portaveu del cos, Hossein Mohebi.
Entre les condicions assenyalades, va afirmar que l’Iran exigeix a Washington "posar fi definitivament a la guerra d’agressió" contra Teheran i els seus aliats, així com aixecar el bloqueig imposat als seus ports. A més, exigeix l’aixecament de les sancions nord-americanes, alliberar els seus actius congelats i "la indemnització integral" pels danys causats per la guerra desencadenada el 28 de febrer amb l’ofensiva dels Estats Units i Israel contra l’Iran.
Intent fallit
Algunes d’aquestes condicions ja figuraven en un memoràndum d’entesa firmat el juny passat per Washington i Teheran, que va instaurar un alto el foc i va permetre la represa del trànsit a Ormuz, mentre obria el camí de la negociació del final del conflicte. Però la treva es va trencar al juliol, fet que va provocar la represa dels bombardejos creuats i el tancament consegüent de l’estret.
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