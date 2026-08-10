Més controls en aeroports i ports als viatgers d’Itàlia
En la primera jornada d’inspeccions es va demanar documentació a 199 passatgers de tercers països que venien de l’estat transalpí
Tono Calleja Flórez
Els agents del Cos Nacional de Policia ja han estès els controls aleatoris de documentació a tots els ports i aeroports espanyols als quals van arribant creuers o avions procedents d’Itàlia, segons informen fonts del Ministeri de l’Interior a EL PERIÓDICO. En un primer moment, les inspeccions es van implantar als aeroports Adolfo Suárez-Madrid-Barajas i Josep Tarradellas-Barcelona-el Prat. Després se’n van ampliar als de Màlaga, Sevilla, Bilbao i València, i als de les Illes Canàries i les Balears. En la primera jornada d’aplicació de la mesura, l’Executiu va informar que ha fet controls a 199 passatgers de tercers països procedents d’Itàlia als passatgers de 12 vols.
Respecte als ports, Interior va informar que dissabte només estava prevista l’arribada d’un creuer provinent d’Itàlia a la terminal de creuers del port de Barcelona, sobre el qual va anunciar que es portarien a terme els controls aleatoris. Aquest diari va poder confirmar que ahir la policia no va demanar documentació als passatgers d’un ferri procedent de Gènova de la companyia GNV.
En aquest sentit, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar ahir l’ordre del Ministeri d’Interior per la qual es va acordar restablir de manera temporal els controls a les fronteres interiors de ports i aeroports per als viatgers procedents d’Itàlia davant "la pressió migratòria en la ruta de la Mediterrània central".
"La norma respon als principis de necessitat i eficàcia, a l’identificar el final perseguit de minimitzar els riscos derivats de la pressió migratòria procedent de la Mediterrània central i del compliment deficient per la República d’Itàlia de les noves normes europees sobre responsabilitat en matèria d’asil", va argumentar l’Executiu.
"La mesura serà objecte d’una avaluació permanent i quedarà sense efecte abans de la data prevista quan desapareguin les amenaces que en van motivar l’adopció", va traslladar el ministeri, que va recordar que la mesura no podrà ser prorrogada automàticament. Qualsevol prolongació s’haurà d’acordar mitjançant una nova decisió motivada, amb avaluació prèvia actualitzada de la seva necessitat i proporcionalitat i amb compliment dels requisits i procediments establerts en el codi de fronteres Schengen.
Aquestes actuacions van ser inicialment fetes als aeroports per un centenar d’agents de la Policia Nacional destinats en llocs fronterers que compatibilitzen aquestes accions amb altres funcions pròpies de la seva especialitat. Els policies fan els controls "de manera aleatòria, no sistemàtica", sobre els passatgers que són ciutadans nacionals de tercers països, a fi de verificar el compliment dels requisits exigits en el Codi de Fronteres Schengen.
"Inacceptable"
En el cas del trànsit aeri, cada avió és controlat per entre 2 i 4 policies, segons la mida del passatge, que verifiquen la documentació d’entre un 5% i un 10% dels viatgers, fet que implica una mitjana de 15 persones sotmeses al control en vols amb aparells mitjans i de 25 persones en avions grans, afegeix Interior.
El ministre d’Exteriors d’Itàlia, Antonio Tajani, creu que la reacció d’Espanya d’introduir controls a les fronteres en resposta als imposats per Itàlia després de l’entrada massiva d’immigrants a Ceuta és "incomprensible i totalment inacceptable".
No obstant, el comissari europeu d’Interior i Migració, Magnus Brunner, va assegurar que ha rebut senyals d’Espanya i d’Itàlia sobre un pròxim final de l’episodi de tensió desencadenat per la imposició mútua de controls fronterers arran de les conclusions que ha extret després de conversar amb els titulars d’Interior de tots dos països, Fernando Grande-Marlaska i Matteo Piantedosi.
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