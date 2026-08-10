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Milers de ceutins surten al carrer al crit de "prou"

Milers de ceutins surten al carrer al crit de &quot;prou&quot; | C

Milers de ceutins surten al carrer al crit de "prou" | C

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REDUAN DRIS / EFE

Més de 10.000 ceutins, segons l’organització, i una mica més de 5.000, segons la policia, van omplir ahir la plaça de la Constitución per reclamar una resposta davant la greu situació que viu la ciutat. Convocats per les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú van llançar un missatge clar: "Prou. Ceuta no es rendeix".

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