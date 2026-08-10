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El Suprem valida Interior la barrera pneumàtica de Ceuta

El ministeri la veu "suficient" per a la ‘devolució en calent’ dels migrants

Col·locació de la barrera flotant a la frontera a Ceuta. | REDUAN / EFE

Col·locació de la barrera flotant a la frontera a Ceuta. | REDUAN / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El Ministeri de l’Interior ha volgut trepitjar sobre segur després de la irrupció en temps rècord de més de 72.000 migrants irregulars a Ceuta a través del mar el 30 de juliol. Per això, alhora que ha instal·lat una barrera pneumàtica de 500 metres per marcar la frontera marítima entre el Marroc i Espanya ha fet una consulta al Tribunal Suprem (TS) sobre l’encaix d’aquesta mesura arran de la sentència de l’alt tribunal de finals de juny.

Com ha pogut saber EL PERIÓDICO, la resposta del Suprem ha sigut positiva: la nova barrera física sobre el mar permetrà la devolució a la frontera de qualsevol immigrant que la traspassi.

L’Alt Tribunal va dictaminar el 29 de juny que les anomenades devolucions en calent són un procediment excepcional només aplicable a les fronteres terrestres, no al mar. La raó és que la llei diu textualment: "Els estrangers que siguin detectats en la línia fronterera de la demarcació territorial de Ceuta o Melilla mentre intenten superar els elements de contenció fronterers per travessar irregularment la frontera podran ser rebutjats a fi d’impedir-ne l’entrada il·legal a Espanya".

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Fonts d’aquest departament no descarten una reforma de la llei per aclarir encara més aquest punt. Però, de moment, consideren que la dificultat que va assenyalar el TS respecte a les arribades a través del mar està salvada amb aquesta barrera.

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