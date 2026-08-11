1.033 viatgers arribats d’Itàlia a Espanya han passat controls
El PSOE recorda a Roma que la immigració irregular a la UE ha caigut un 37% aquest any i que migrant no equival a delinqüent
Luis Ángel Sanz
Des de dissabte passat i fins a les 12.00 hores d’ahir, 1.033 passatgers de tercers països de vols procedents d’Itàlia han sigut sotmesos a controls en resposta als que va posar en marxa el Govern italià després de l’entrada massiva d’immigrants a Ceuta. Fins a 109 policies nacionals han efectuat aquests controls de documentació als ciutadans no espanyols que han arribat a Espanya en 58 vols, segons va informar el Ministeri de l’Interior.
La Policia Nacional ha portat a terme aquests controls aleatoris als aeroports d’El Prat (18 vols), Alacant (14), Barajas (cinc), Màlaga (cinc), Sevilla (vuit), València (tres) i Bilbao (cinc).
En paral·lel, mentre el Govern no va respondre la carta conjunta de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, rebutjant la immigració "descontrolada", sí que ho va fer el PSOE. El diputat i portaveu de la Comissió Mixta Congrés-Senat per a la UE, Vicente Montávez, va explicar a EL PERIÓDICO que, el primer semestre del 2026, les entrades de migrants irregulars a la UE van caure un 37%, fins als 49.000, segons dades de Frontex. I que ja el 2025 van baixar un 26% respecte al 2024, i van comptabilitzar 178.000 entrades als 27 estats.
Montávez també va recordar que Itàlia és "el país més envellit de la UE", on el 2025 van morir 652.000 ciutadans italians davant dels 355.000 que van néixer. Un saldo insostenible perquè té una de les taxes de natalitat més baixes de la UE, 1,14 fills per dona, i que només es compensa amb l’entrada de migrants. Sobre l’afirmació de Meloni i Frederiksen que la migració genera delinqüència, tesi clàssica de l’ultradreta, el PSOE també va respondre amb dades: un estudi publicat aquest any i elaborat amb xifres de 33 països europeus entre el 2008 i el 2023 conclou que "no troba evidència que uns fluxos migratoris més elevats provoquin de manera general un increment de la delinqüència".
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