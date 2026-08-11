Reaccions a la iniciativa de la fiscal general
Jutges i fiscals discrepen sobre la xarxa d’especialistes en jurat popular
La majoria celebra la mesura però la coincidència amb el cas Begoña Gómez desperta suspicàcies
«Sembla una reforma tècnica, tot i que crec que innecessària», diu Salvador Viada, fiscal jubilat del Suprem
Cristina Gallardo
La primera instrucció signada per l’actual fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, que crea una xarxa nacional de fiscals especialistes en jurat popular, sucita opinions diverses entre els mateixos fiscals, tot i que en termes generals se celebra el pas fet cap a l’especialització d’aquests professionals.
A l’associació majoritària de jutges, l’Associació Professional de la Magistratura, s’entén que es puguin despertar suspicàcies, i més tenint en compte que la llei del jurat fa 31 anys que és vigent i és ara quan es decideix articular aquesta xarxa de fiscals especialistes, només uns quants dies després de confirmar-se que la dona del president del Govern serà sotmesa a aquest procediment.
La instrucció 1/2026 crea una xarxa nacional de fiscals especialistes en un jurat popular i estableix que sigui la Secretaria General Tècnica, que depèn directament de la fiscal general, la que aclareixi dubtes jurídics i faci observacions en casos de "rellevància especial", si bé aquestes tindran "caràcter no vinculant".
En les organitzacions professionals progressistes es dona la benvinguda a la iniciativa, que, asseguren, fa més d’un any que es prepara. A la Unió Progressista de Fiscals, el seu portaveu, Félix Martín, assenyala que no tenen una opinió concreta sobre aquesta instrucció, si bé donen suport a "qualsevol pas en aquest sentit a favor de l’especialització de la carrera en qualsevol àmbit".
Especialitats processals
"Cal no oblidar que el procediment de jurat té especialitats processals molt importants, a més de la mateixa celebració del judici davant del jurat popular", afegeix el portaveu. Entre aquestes especialitats esmenta els delictes contra la vida, i celebra que el ministeri fiscal miri d’assegurar "la resposta més solvent i rigorosa". Sobre la coincidència de la creació d’aquesta xarxa amb l’imminent judici pel cas de Begoña Gómez, Martín es limita a assenyalar que aquest projecte fa més d’un any que es debat als òrgans interns de la Fiscalia General de l’Estat.
Opinen igual els jutges progressistes, que incideixen que "l’enjudiciament del jurat conté especialitats que des de fa temps ho justifiquen", assenyala Edmundo Rodríguez Achutegui, de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia. Afegeix que aquesta mesura no es va poder concretar, tot i que es va començar a preparar, amb el fiscal general de l’Estat anterior, Álvaro García Ortiz, "i ara es farà efectiva atenent criteris semblants als que fonamentaven l’especialització de la fiscalia en altres matèries com ara menors, salut pública, delictes contra el medi ambient, família, violència de gènere, etcètera".
En aquest sentit, "la idea mateixa d’especialitzar i coordinar la Fiscalia per afrontar els enjudiciaments amb jurat constitueix una necessitat que respon a les característiques d’aquest procés i, particularment, a una manera d’intervenir-hi que difereix notablement d’altres processos, com bé saben l’advocacia o la judicatura", afegeix Rodríguez Achutegui. Segons aquest jutge, no és el mateix adreçar-se a un tribunal professional que a un jurat.
Per a Alejandro González, de l’Associació Professional de la Magistratura, una instrucció sempre és positiva perquè millora i unifica l’actuació dels fiscals, si bé no es pot oblidar que "aquí hi ha una coincidència temporal que sempre pot despertar suspicàcies" i més quan la llei del jurat fa 31 anys que és vigent. "No s’havia plantejat mai abans i no em consta cap necessitat sobre el tema, tot i que potser sí que n’hi ha internament en la carrera fiscal", afegeix.
Per la seva banda, el fiscal jubilat del Tribunal Suprem Salvador Viada recorda que a cada fiscalia ja hi ha un o més fiscals especialitzats en judicis amb jurat. Preveu que en poc temps es creï una plaça de fiscal de sala "i podran col·locar-hi algun amic, però, tal com està ara, sembla una reforma tècnica, tot i que crec que innecessària, que segurament agradarà als especialistes en jurat".
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