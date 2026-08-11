L’Amèrica Llatina es bolca per donar suport al poble colombià
El Periódico
Nombrosos líders llatinoamericans van expressar ahir la seva solidaritat amb el Govern i el poble colombià després del terratrèmol de 7,4 a l’escala de Richter que va sacsejar el nord-oest del país. El president de l’Equador, Daniel Noboa, va traslladar el seu suport a Colòmbia i a les famílies afectades pel sisme: "Posem a la seva disposició el nostre equip USAR: 47 equips de rescat, gossos especialitzats i equips amb autonomia per operar durant set dies. Estem a punt per mobilitzar-nos quan ho requereixin".
Per la seva banda, el mandatari xilè, José Antonio Kast, va assenyalar que el seu país "coneix el dolor i el desafiament que deixen els sismes". "Estem disponibles per donar suport en el que Colòmbia necessiti", va indicar en un missatge a les seves xarxes socials.
També es va pronunciar el Govern de Veneçuela, que recentment va patir un doble terratrèmol de magnitud superior a 7 a l’escala de Richter que va deixar més de 6.100 morts, en solidaritzar-se "amb les famílies de les víctimes i amb tots aquells que han patit danys i pèrdues materials". "El Govern veneçolà, a través dels mecanismes de cooperació bilateral i dels organismes de protecció civil, posa a disposició del Govern colombià l’enviament del grup de rescatadors i de l’ajuda humanitària necessària dins del marc del respecte ple a la seva sobirania i autodeterminació", va apuntar el Ministeri d’Exteriors veneçolà.
En la mateixa línia, el president de Panamà, José Raúl Mulino, va posar a disposició la seva "col·laboració", mentre que el Ministeri d’Exteriors de Costa Rica va expressar igualment el seu condol als familiars de les víctimes. El president d’Hondures, Nasry Tito Asfura, va traslladar la seva "fraternitat" amb Colòmbia, igual que el Govern de República Dominicana.
La Secretaria General de la Comunitat Andina va activar els mecanismes de cooperació amb Colòmbia, en el marc del Comitè Andí per a la Prevenció i Atenció de Desastres.
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