Seguretat
L’Executiu insta a la "calma" davant la futura planta xinesa de SAIC a Ferrol
Julio Pérez Díaz
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, va fer ahir una crida a "la calma absoluta" després que es coneguessin les amenaces per a la seguretat nacional detectades pel Ministeri de Defensa en el projecte d’una fàbrica de cotxes de la xinesa SAIC a Ferrol. "Totes les inversions d’aquest calat tenen informes que analitzen la viabilitat econòmica, la creació d’ocupació i la seguretat nacional", va afirmar López, arran de la publicació de dues informacions a El País i El Mundo que recullen la inquietud tant de Defensa com del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) pel risc d’espionatge industrial per a les instal·lacions de l’Exèrcit a Galícia i la drassana pública Navantia, ubicats molt a prop de la futura planta del grup xinès que fabrica la marca MG.
López va defensar el projecte de SAIC com "una inversió molt important per a Espanya" i va garantir que l’examen, que haurà de rebre el vistiplau del Consell de Ministres, va tenir en compte tots els elements, inclosa la seguretat nacional. Va atribuir les anàlisis de Defensa a la "normalitat" en aquest tipus de processos.
El ministre està convençut que la factoria pot anar endavant amb totes les garanties. S’estan mirant "totes les implicacions", va dir, per poder prendre "les decisions oportunes". En cas que hi hagin riscos, va afegir, "es poden establir una sèrie de condicions per fer-la viable".
Reclamació de Rueda
El president de la Xunta, Alfonso Rueda, va reclamar al matí al Govern que es faci possible aquesta compatibilitat amb la seguretat. Després de mostrar la seva sorpresa per la informació filtrada després de mesos de tramitació en coordinació amb el Govern sense haver-se parlat "de falta de seguretat", va defensar "l’oportunitat fantàstica i històrica que se li presenta a Galícia" amb la planta de SAIC.
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