El PP acusa Peramato de ser "una militant més del PSOE" després de la primera instrucció
Bendodo acusa els socialistes d’intentar "ficar la mà cada dia a la justícia" i culpa el Govern de "barrejar" els poders executiu, legislatiu i judicial
Gisela Boada
El Partit Popular va criticar ahir que la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, hagi creat una xarxa nacional de fiscals especialistes en jurat popular després de confirmar-se que el judici de Begoña Gómez se celebrarà d’aquesta manera.
Peramato va signar una instrucció que és de compliment obligat per a tots els fiscals del país, respecte al jurat popular, per la qual crea una xarxa nacional de fiscals especialistes en aquesta institució. El text de la fiscal general atorga a la secretaria tècnica, un òrgan subordinat al seu càrrec, la competència d’aclarir dubtes jurídics i fer observacions amb caràcter no vinculant en casos de "rellevància especial".
"El fiscal general de l’Estat ha de ser una figura independent. No pot ser un militant més del PSOE, com en aquest cas, i actuar a les ordres del Govern", va criticar des de Barcelona el vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal del PP, Elías Bendodo. "Els tres poders en una democràcia –l’executiu, el legislatiu i el judicial– com més separats estiguin, més qualitat democràtica tindrem. Però aquest Govern el que ha fet és barrejar-los tots tres", va afegir.
"Qualitat democràtica"
Peramato va posar en marxa aquest òrgan pocs dies després que l’Audiència Provincial de Madrid confirmés que l’esposa del president del Govern, Begoña Gómez, s’asseurà davant un tribunal de jurat per la presumpta comissió dels delictes de tràfic d’influències i malversació de fons públics. "El PSOE intenta ficar la mà cada dia a la justícia. Amb Sánchez, la qualitat democràtica del nostre país ha anat enrere", va argumentar Bendodo, acompanyat pel candidat a l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, el regidor del consistori, Antonio Verdera, i la portaveu a l’Ajuntament, Sonia Devesa.
"Els jutges han de ser triats pels jutges. Aquest és el model del PP que aplicarem en el futur, i la separació nítida entre el poder executiu, el legislatiu i el judicial, que també afecta el nomenament de la Fiscalia General", va concloure el vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal del PP.
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