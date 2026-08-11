El PP es reunirà amb el Govern tot i el rebuig de Vox pel repartiment de menors
Bendodo apunta que «s’ha d’escoltar» malgrat les discrepàncies
Les autonomies on els populars governen amb la ultradreta no hi acudiran
Gisela Boada
Les comunitats governades pel PP en solitari sí que acudiran a la Comissió Sectorial d’Infància i Adolescència convocada pel Ministeri de Joventut i Infància per a aquest dijous a fi d’abordar el repartiment de menors estrangers no acompanyats procedents de Ceuta. Els populars es reuniran amb el Govern malgrat la plantada de les tres autonomies on governen amb Vox, Aragó, Extremadura i Castella i Lleó. Així ho va confirmar el vicesecretari de coordinació autonòmica i local i anàlisis electoral, Elías Bendodo, que va assenyalar que "és bo escoltar", tot i que va deixar clar que el seu partit està "completament en contra de les propostes del Govern en aquesta qüestió".
"Sempre cal asseure’s a la taula i escoltar. No tens per què aprovar la posició de qui tens davant, però l’has d’escoltar", va insistir durant una roda de premsa a Barcelona, en què va estar acompanyat pel president de la junta local del PP a la ciutat i candidat a l’alcaldia, Daniel Sirera; el regidor del partit a la capital catalana Antonio Verdera, i la portaveu a l’ajuntament, Sonia Devesa.
Bendodo no va entrar a valorar el rebuig dels executius autonòmics que el PP comparteix amb Vox a acudir a la cita del Govern, una decisió que, segons fonts de la formació de Santiago Abascal, està en sintonia amb els populars per la "plena lleialtat" amb els governs de coalició i els pactes que els sustenten.
"Un partit d’Estat"
Sí que va deixar clar, en canvi, que la presència del seu partit en la trobada respon a una qüestió de responsabilitat: "Sempre complim la llei i la continuarem complint. Som un partit d’Estat i som un partit responsable", va subratllar. El 2024, l’oposició frontal de Vox a rebre en les comunitats on llavors formaven part de governs presidits pel PP (Extremadura, Aragó, Castella i Lleó, el País Valencià i la Regió de Múrcia) menors migrants va provocar que Vox trenqués unilateralment aquestes coalicions.
El vicesecretari del PP també va emplaçar el president del Govern, Pedro Sánchez, a "negociar i parlar amb el Marroc" per resoldre la situació dels menors i permetre "que tornin amb les seves famílies". A més, va aprofitar per criticar que "sigui a la platja" i no cancel·li les vacances per abordar la crisi "migratòria i de seguretat" que viu el país i que ha portat Espanya a tenir un "conflicte diplomàtica" amb Itàlia.
Després que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, publiquessin un comunicat conjunt en què rebutgen "la immigració descontrolada" i demanen centres de repatriació a tercers països, Bendodo va retreure a Sánchez que no sigui "capaç de solucionar la crisi". "Espanya s’ha convertit en un problema per a Europa", va etzibar. I va acusar el president del Govern d’estar "aïllant" Espanya de la Unió Europea (UE) a causa de la seva gestió de la situació a la frontera.
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