Catàstrofe natural
Colòmbia, assolada per un terratrèmol de magnitud 7,4 que obliga el Govern a declarar la situació de «desastre nacional»
El president Abelardo de la Espriella crea un comandament unificat per atendre la situació d’emergència
El terratrèmol desencadena el pànic a Colòmbia: «Ha sigut molt dur i massa llarg»
Directe | Última hora del terratrèmol a Colòmbia, balanç de morts i recerca de supervivents
Abel Gilbert
«Ho vam veure fa més d’un mes a La Guaira, Veneçuela, ara ens toca a nosaltres». El comentari d’El Tiempo va resumir l’angoixa dels colombians. Una tremolor de magnitud 7,4 va sacsejar aquest dilluns gran part del país. Van ser 96 segons carregats de fatalitat. Després van arribar 26 rèpliques i el sotsobre. El president Abelardo de la Espriella va informar sobre la mort d’almenys 132 persones. Els ferits, segons la xifra provisional, arribaven a 530 i es donava per fet que els dos números podien incrementar-se. Han quedat destruïdes 1575 vivendes, 65 edificis col·lapsats i sis aeroports amb danys al nord del departament del Chocó, la vall del Cauca, Medellín, Quibdó, Manizales i, especialment, Pereira, declarada zona de calamitat. Diverses carreteres exhibien les cicatrius de la terra. De l’Espriella va decretar l’estat de «desastre nacional». La situació, va afegir, és d ’"emergència" i obliga a concentrar esforços. «Això inclou la Força Pública. Seré al capdavant de la resposta del Govern. Tots m’han de reportar a mi».
La prioritat és rescatar les persones que encara estan sota de la runa. Javier Pava, director de la Unitat Nacional de Gestió del Risc (UNGRD), va dir que nou departaments han sentit el sisme amb diferent intensitat. «Hem estat en converses amb els governadors i amb els alcaldes de les ciutats capitals més afectades», va informar el ministre de l’Interior, Rodrigo Lara. «És el més fort que s’ha sentit en l’última dècada i per a aquesta zona hi ha antecedents, particularment el del 23 de novembre de 1979, que va ser de magnitud 7,2», va assenyalar Julio Fierro, director del Servei Geològic Colombià.
«Mai en la meva vida havia sentit un moviment tel·lúric així d’impressionant», va informar César Córdoba, el corresponsal de Noticias RCN a la regió. «Estem parlant d’unes 400 vivendes afectades i li puc dir que ja hi ha unes 20 estructures col·lapsades», va dir León Fabio Marín Moncada, alcalde de San José del Palmar, un municipi del sudorient del departament de Chocó que ha sigut l’ epicentre del fort moviment tel·lúric. Les autoritats de Cali van haver d’adoptar mesures de seguretat a la nit, igual com altres ciutats colpejades pel terratrèmol. «Calenys, aquest és un moment per estar units. Avui no podem permetre que les nostres diferències ens divideixin. Hem d’ajudar-nos, recolzar-nos i treballar junts», va demanar el seu alcalde, Alejandro Éder. El seu col·lega de Pereira, Mauricio Salazar, va decretar el toc de queda enmig del plor.
Hi intervenen les Forces Armades
L’Exèrcit va enviar cinc pilots de soldats rescatistes per atendre les emergències a la regió afectada. Els uniformats utilitzaran «mitjans tecnològics d’alta precisió i binomis canins entrenats per a la recerca específica de persones». El secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, va dir que l’Administració de Donald Trump «està llesta per recolzar» el país sud-americà. «Que Déu protegeixi el poble colombià i doni fortalesa a tots els afectats. Els Estats Units estan atent». De l’Esrpriella va agrair la immediata resposta dels EUA i altres països de la regió, entre ells Mèxic i el Brasil, els Governs del qual no són aliats de la ultradreta.
Es desconeixia el nombre de persones desaparegudes a l’hora d’escriure aquestes línies. Les autoritats han disposat una eina digital per facilitar-ne la recerca. A través d’aquesta plataforma, familiars i pròxims poden ingressar les dades d’identificació, l’última ubicació coneguda i les seves característiques físiques.
El sisme es va sentir a les 7.34 hora local (14.34 en horari peninsular espanyol) i va tenir com a epicentre la localitat de San José del Palmar, al departament del Chocó, situat a la costa del Pacífic, a una profunditat de 82 quilòmetres, va indicar el SGC en un primer butlletí. S’esperen pronunciaments oficials. De moment, la Direcció General Marítima (Dimar) va descartar l’amenaça de tsunami per a la costa Pacífica colombiana. L’organisme manté, no obstant, el seguiment de les condicions oceàniques.
Per ara Bogotà no registra danys estructurals ni víctimes. L’alcalde Carlos Galán va disposar inicialment que 100 siguin traslladats als punts que determini el Govern Nacional. «Estem preparats per ajudar les ciutats més afectades per la tremolor». L’Associació de Bancs d’Aliments de Colòmbia (ABACO) ha activat un corredor humanitari per mobilitzar productes essencials a les zones més colpejades.
La Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD) va informar que mantenen comunicació amb les diferents alcaldies per verificar els danys estructurals en el que es coneix a Colòmbia com l’ Eje Cafetero, els departaments de Caldas, Risaralda i Quindío.
Van abundar les situacions de pànic enmig de les evacuacions. Segons el Servei Geològic, el terratrèmol es va sentir a més a l’ Equador, Panamà i Veneçuela, on el 24 de juny va tenir lloc una catàstrofe de proporcions, amb més de 6.000 morts. L’activitat sísmica d’aquest dilluns, va afegir l’organisme, respon a «la dinàmica tectònica natural de l’occident colombià, associada, entre altres processos, a la subducció de la placa de Nazca sota la placa Sud-Americana. Per aquesta raó, aquesta regió ha presentat sismes de magnitud considerable al llarg de la seva història».
Un dels llocs més afectats és l’Església principal de Manizales, a gairebé 300 quilòmetres de Bogotà. Una de les seves torres va quedar destruïda.
Reacció presidencial
De l’Espriella va prendre possessió del seu càrrec divendres passat. L’esdeveniment tel·lúric presenta un immediat desafiament per a la seva gestió. «He ordenat la instal·lació d’un Lloc de Comandament Unificat (PMU) per coordinar l’atenció dels danys i dels damnificats», va informar el president. Aquesta instància coordinarà l’atenció dels danys a la població i infraestructura. «He sol·licitat al director de la UNGRD un report detallat de la situació i de les necessitats més urgents. També estaré personalment a Pereira per acompanyar els afectats i verificar la resposta del Govern. No estan sols. L’Estat és present i està actuant. Es portarà ajuda a tot el territori».
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