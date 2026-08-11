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Visita a Ceuta. Més de 1.400 nens

Torres: "La prioritat és el reagrupament familiar"

Ángel Víctor Torres afirma que la prioritat és la “reagrupació familiar” i xifra en 1.400 els migrants menors afiliats a Ceuta

Ángel Víctor Torres afirma que la prioritat és la “reagrupació familiar” i xifra en 1.400 els migrants menors afiliats a Ceuta / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va assegurar ahir des de Ceuta que "la prioritat" de l’Executiu és aconseguir "el reagrupament familiar" dels més de 1.400 menors que van accedir a la ciutat autònoma a l’entrada massiva d’immigrants. Aquest reagrupament es podria produir als seus països d’origen, la primera opció, però també a Espanya, en cas que els nens i joves tinguin família al país. Aquesta és "la primera de les mesures" que està intentant implementar l’Executiu en relació amb els menors. Tot i així, fonts del govern de Ceuta assenyalen que, per l’experiència d’entrades massives anteriors, les reagrupacions al país d’origen "són molt poques". Com va reconèixer Torres en una roda de premsa, aquest procés "no és fàcil" perquè ha de comptar amb la col·laboració del país de procedència del migrant i de la seva família, a què cal localitzar. Quan els menors tenen familiars directes a la Península, se’ls busquen i se’ls trasllada a viure amb ells, sempre que es donin prou garanties per assegurar-ne l’acollida i el benestar.

Torres va informar també que l’Executiu ha reforçat les plantilles de la Guàrdia Civil en un 40% i de la Policia Nacional en "gairebé un 30%" per garantir la seguretat de la ciutat i el control d’una situació que continua sent difícil. El ministre va remarcar la importància que totes les institucions "treballin amb lleialtat".

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