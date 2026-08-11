Estats Units
Trump va viatjar des de Turquia amb un avió esquer davant l’amenaça de l’Iran
El president nord-americà va ser traslladat a una segona aeronau ocult en un carro utilitzat per transportar equipatge i personal davant un possible intent d’assassinat de la República Islàmica
Adrià Rocha Cutiller
Se li va notar l’enuig davant la pregunta. Pocs minuts abans de tancar la cimera de l’OTAN a Ankara, Turquia, a principis de juliol, el president nord-americà, Donald Trump, va voler fer una roda de premsa amb magnificència.
El seu to va ser divertit, com és habitual, i positiu després de dos dies de baralla i males paraules contra els seus socis. Va ser llavors quan van preguntar al multimilionari per què no utilitzaria l’avió regalat per Qatar per volar de tornada a Washington, i si hi havia dubtes sobre la seguretat del vol. Hores abans Trump havia parlat en públic sobre la possibilitat que l’Iran intentés assassinar-lo. «No hi té res a veure. L’avió nou va a Europa, perquè els nostres soldats en un parell de bases puguin veure’l, perquè és magnífic. Jo torno a casa amb mètodes normals», va dir Trump fa un mes en roda de premsa.
Però el president nord-americà va mentir, segons es desprèn d’una investigació publicada aquest dimarts pel diari The Washington Post, que assegura que Trump aquella mateixa tarda va entrar a l’Air Force One –l’avió presidencial dels EUA–, però es va escapar per una porta posterior i un camió de càtering. Dins de l’avió va quedar part de la seva comitiva i la premsa que viatjava amb el president nord-americà.
Llavors, segons la informació publicada per The Washington Post, van portar Trump a un altre avió més petit, que va viatjar sense donar la seva marca ni localització en l’aire fins a arribar al Regne Unit. Allà, l’Air Force One i l’avió on era Trump van parar, i Trump va pujar a l’aeronau presidencial. Des d’allà, pretenent que res havia passat, va parlar amb la premsa i va respondre algunes preguntes sobre la cimera de l’OTAN a Turquia, que tot just havia acabat.
Segons la peça publicada pel rotatiu nord-americà, aquesta operació va ser portada a terme perquè intel·ligència va rebre una amenaça real d’intent d’assassinat per part de l’Iran. Mentre va ser a Ankara, davant de les càmeres, Trump va catalogar el lideratge iranià d’«porqueria i escòria sagnant».
«La vida del president és molt perillosa. [...] És una professió molt perillosa, i sé que soc el número 1 en la llista d’assassinats de l’Iran. Són gent encantadora... però no m’importa, perquè estic fent la meva feina i l’estic fent, espero, millor del que ningú ho ha fet mai abans», va dir llavors el multimilionari.
Converses mortes
Durant la cimera, malgrat els seus insults a l’Iran, Trump va assegurar que les converses havien de seguir, tot i que des d’aleshores no ha passat gaire cosa. Washington i Teheran, durant el juliol, van estar intercanviant atacs diaris.
Aquests atacs van parar a principis d’agost, però l’aturada ha donat pocs fruits: L’Iran assegura que no està parlant amb els EUA, i que l’única manera a través de la qual pot obrir el bloquejat estret d’Ormuz és si Trump paga reparacions de guerra a la República Islàmica i acaba amb les seves amenaces.
«Aquesta idea és interessant, perquè ara soc jo el que demana una compensació a l’Iran. Per tota la gent que han matat amb les seves bombes en molts conflictes; són famosos per això. […] ¡L’Iran és responsable dels danys i morts causats a tota la gent del Líban, Síria, el Iemen i Gaza!», va dir Trump a les xarxes socials aquest dilluns.
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