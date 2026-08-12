Catàstrofe natural
Colòmbia es bolca en la recerca de les persones atrapades pel terratrèmol
24 hores després del sisme de 7,4 graus que ha provocat almenys 240 morts i 1.595 ferits, encara hi ha al voltant de 2.000 persones desaparegudes, entre les quals 164 espanyols
El president sortint va cridar a la unitat després de notícies falses amb crítiques a la gestió entrant
Abel Gilbert
24 hores després del terratrèmol de 7,4 graus que va provocar almenys 240 morts i 1.595 ferits, segons l’últim informe de l’Associació Colombiana de Ciutats Capitals (Asocapitales), els esforços més grans de l’Estat i les organitzacions civils es concentren en el rescat dels atrapats sota la runa en una feina, com en tot sisme, contra rellotge. Hi ha la certesa que hi ha uns 2.000 desapareguts, entre ells 164 espanyols.
El Govern intenta coordinar les accions en el marc de la declaració de desastre nacional. S’han d’assistir víctimes, distribuir subministraments mèdics, calcular danys d’infraestructura i edificis, decidir quines famílies poden retornar a casa seva, transmetre tranquil·litat davant la por latent d’un nou sotrac. Ahir, el Servei Geològic Colombià va reportar dos moviments tel·lúrics de 3,6 graus, suficients per generar una nova onada d’esgarrifances, especialment a Chocó.
El record de fa 27 anys
El president Abelardo de la Espriella centralitza les decisions i es reparteix en diverses zones. "El meu compromís està amb cada una de les famílies afectades. Seguim al territori, treballant per la nostra gent", va dir ahir, abans d’anar al colpejat Eje Cafetero, una de les principals matrius econòmiques del país. Fa 27 anys, un altre terratrèmol a la regió va deixar 1.200 morts. La memòria de la gent gran es va reactivar de mals presagis i assignatures pendents. Les promeses de les autoritats d’una ràpida reconstrucció, tan usuals després de les tragèdies d’aquest abast, no es compleixen a la velocitat que esperen els afectats.
La majoria de víctimes fatals es va registrar als departaments de Risaralda, especialment a la ciutat de Pereira. "La meva il·lusió és trobar algú amb vida, fer tot el que es pugui", va dir un membre d’un equip de rescat a la televisió. "És terrible", va afegir i amb una mà assenyalava les restes que hi havia d’un edifici. Entre les pedres hi havia algú. "Tothom està posant de part seva".
Petit miracle
Cali és un altre escenari del dolor. Els bombers de Bogotà, acompanyats d’equips de rescat, gossos i personal mèdic, van protagonitzar un petit miracle quan es començaven a perdre les esperances. Després de remoure runa va aconseguir que Carlos Esteban Rebolledo, de 35 anys, evités la fatalitat que va arribar a cinc persones més. Al barri Ciudad Capri, al sud de Cali, van aconseguir contactar amb una dona aixafada per runa. Es van iniciar amb pressa les tasques necessàries per treure-la amb vida. Les autoritats estimaven que 239 persones estaven en la mateixa condició. "Tenim 45 fronts de feina", va dir l’alcalde, Alejandro Eder.
La tercera ciutat en importància de Colòmbia té més recursos humans i materials per fer front a la desgràcia. A 100 quilòmetres, quatre famílies ploraven desconsoladament la mort dels seus fills. Eren a l’escola en el moment del sisme. La parròquia Nostra Señora del Perpetuo Socorro va col·lapsar per complet i ells no van poder salvar-se. Hi van resultar ferits 20 nens .
Manizales va decretar l’estat de calamitat. "Ens vam adherir al decret nacional", va dir el seu alcalde, Jorge Eduardo Rojas. Més de 4.000 persones van resultar damnificades i 160 estructures, danyades. El governador del departament de Caldas, Henry Gutiérrez, va obrar en la mateixa direcció. "Estem treballant amb totes les eines financeres i jurídiques per prendre les mesures que ens permetin afrontar aquesta tragèdia".
El sisme troba un Govern que acaba d’estrenar-se i un país profundament dividit en assumptes polítics. El mandatari sortint, Gustavo Petro, va cridar a la solidaritat entre tots els colombians davant l’emergència. Va demanar als seus seguidors i aquells que l’han rebutjat a "unir-nos com germans" per acompanyar les famílies que avui afronten la pèrdua dels seus éssers estimats. Prèviament, havien aparegut a les xarxes socials diverses fake news amb paraules crítiques de Petro a la gestió entrant.
"Unitat", s’ha convertit en la paraula més invocada. "En suma, és moment d’unió. Com més unit estigui el país, més suportable serà la tragèdia i més sòlida i ràpida serà la reconstrucció. Com ja dèiem, és hora de reflexionar i desempolsegar lliçons del passat, de revisar totes les coses bones que es va fer en experiències com la reconstrucció de l’Eje Cafetero amb una gerència a càrrec de la tasca", va demanar el diari de Bogotà El Tiempo, en la seva editorial.
"La desigualtat"
"Per ara convé recordar la importància de preparar-se davant una situació semblant. Que es pensi en la fortalesa de l’Estat en infraestructura, en sistema hospitalari, en prevenció de la societat. És vital el que es faci abans quant a ordenament urbà, normes per expedir llicències de construcció i persones i institucions idònies i transparents que les facin complir amb rigor". El setmanari colombià El Espectador va fer seva aquesta idea, amb un afegit. "No podem oblidar que la desigualtat també pesa quan passen desastres naturals com aquests".
El vicepresident José Manuel Restrepo va anunciar una donació de 200.000 dòlars del Banc Mundial (BM) i el Govern es proposa activar un crèdit amb aquest organisme de 450 milions de dòlars per atendre la situació excepcional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) va prometre mig milió de dòlars. Els EUA es van comprometre a enviar 15 milions. I altres països faran les seves aportacions. La Casa de Nariño, com es coneix l’Executiu, ha llançat la campanya ‘Colombia, un solo corazón’.
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