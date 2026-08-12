La dreta europea aprofita i endureix les seves tesis antimigració
El líder dels conservadors i el primer ministre grec recolzen els centres d’expulsió i suspendre el dret d’asil
Beatriz Ríos
En una publicació conjunta a les xarxes socials, la primera ministra italiana d’ultradreta, Georgia Meloni, i la socialdemòcrata danesa, Mette Frederiksen, van assegurar aquest dilluns que, tot i que són molt diferents, les uneix el seu "desig de protegir Europa". La publicació prossegueix acusant la immigració irregular de ser responsable de l’"augment del crim", "la pressió sobre els serveis públics" i "l’erosió de la confiança" dels ciutadans. "Europa ha d’establir ràpidament centres de retorn a l’Àfrica", així es titula l’article d’opinió que el líder dels populars europeus, Manfred Weber, va publicar aquest dilluns al diari alemany Frankfurter Allgemeine. En aquest text, en el qual culpa el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, del que ha passat a Ceuta, lloa la cooperació amb el Marroc.
"Ceuta ha demostrat que l’estreta cooperació amb els estats veïns pot funcionar. El Marroc va repatriar la gent immediatament. Ningú va entrar a l’espai Schengen. Hem de treure les conclusions correctes d’això", va dir Weber. El popular va proposar oferir cooperació política, econòmica i migració legal als països que acceptin acollir centres. L’alemany va defensar que les fronteres exteriors són compartides i, per tant, la solució passa també per "una protecció fronterera exterior europea comuna i sòlida". Weber va demanar ampliar els efectius de l’agència de protecció de fronteres, Frontex, fins a 50.000 efectius. També va assegurar que l’agència hauria "de vigilar" que els governs compleixin la legislació comunitària.
Suspendre el dret a l’asil
El primer ministre grec, el també popular Kiriakos Mitsotakis, va publicar un article al mitjà digital POLITICO en el qual assegura que incidents amb el de Ceuta demostren que "la migració ja no és només una qüestió humanitària o un desafiament de gestió". Per al grec, "en alguns casos, s’ha convertit en una eina de coerció geopolítica", per part de tercers països que instrumentalitzen la migració "per posar a prova la resiliència europea". A l’article, Mitzotakis va argumentar que el pacte migratori que va entrar en vigor el mes de juny passat no està pensat per fer front a aquest tipus de situacions. "El que estem presenciant en aquests casos no és un augment gradual de les arribades, sinó moviments sobtats, massius i sovint coordinats de persones", va assegurar el primer ministre, que argumenta que en aquestes circumstàncies no es poden aplicar els procediments habituals en cas de petició d’asil.
El que demana Mitsotakis és un model específic per a aquest tipus de situacions, que permeti fer "ajustos temporals" als procediments habituals. El cas és que això ja existeix a la UE, però el grec demana, a més, que els governs europeus també puguin suspendre el dret a l’asil en aquest tipus de circumstàncies.
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