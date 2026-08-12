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Pereira, centre de l’Eix Cafeter i del sisme

La regió, una de les més afectades, encara recorda el sisme del 1999, en el qual hi va haver 1.200 morts.

Un edifici col·lapsat pel terratrèmol a Pereira, aquest dilluns.

Un edifici col·lapsat pel terratrèmol a Pereira, aquest dilluns. / JAIME SALDARRIAGA / AFP

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El Periódico

Barcelona

Les cròniques de viatges descriuen l’Eix Cafeter de Colòmbia com una regió de pobles pintorescos i acolorits, esquitxats pel verd tropical de les muntanyes i les plantacions de cafè dels seus vessants. Una regió, reconeguda el 2011 per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat, de colibrís i mones udoladores. Situat a l’oest del país, és una de les grans atraccions turístiques, així com també un dels epicentres de la seva cultura cafetera.

La regió ha sigut una de les més colpejades pel terratrèmol que va sacsejar dilluns Colòmbia. Particularment Pereira, la capital de la província de Risaralda, on segons Radio Caracol es compten 60 morts, però també municipis de Caldas i Quindío, on hi ha diverses víctimes, centenars de ferits i desenes d’edificis danys.

L’Eix Cafeter és entre Medellín (al nord) i Cali (al sud), entre les valls i els vessants de la serralada Central i l’Occidental dels Andes colombians. Una ubicació pròxima a l’epicentre del terratrèmol localitzat a San José del Palmar (Chocó), al Pacífic colombià, a uns 65 quilòmetres de Pereira.

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La regió té una tràgica relació amb els sismes. El 1999 n’hi va haver allí un de catastròfic, l’anomenat terratrèmol de l’Eix Cafeter, de 6,1 graus, en el qual van morir 1.200 persones i més de 35.000 edificis van quedar destruïts o inhabitables, segons el Servei Geològic Colombià. Cataclisme, va titular aquell dia en la seva portada El Universal, un dels principals diaris regionals del país.

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