Crisi a Ceuta
El PP anuncia accions legals contra Marlaska per no comparèixer al Senat per la crisi de Ceuta
El ministre de l’Interior no compareix al Senat i el PP anuncia accions legals per «desobediència deliberada».
Mariano Alonso Freire
Com era d’esperar, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, no es va presentar aquest dimecres a la comissió que controla la seva cartera al Senat, que l’havia convocat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta, com als seus col·legues en el Govern Margarita Robles i José Manuel Albares, titulars de Defensa i d’Afers Exteriors, respectivament. Davant aquesta situació, el president de la comissió, Fernando Martínez Maillo, del Partit Popular (PP), va decidir celebrar la sessió, fins i tot sense el compareixent principal, no sense abans arremetre contra la seva absència i anunciar fins i tot accions legals.
El dirigent del primer partit de l’oposició (que a la cambra alta té majoria absoluta), va parlar d’un «acte de desobediència deliberat i conscient» per part de Marlaska. A continuació van intervenir, en una situació una mica sui generis, atesa la cadira buida del compareixent, els portaveus del PP, Vox i Junts, Cristina Díaz Moreno (senadora per Ceuta), Ángel Gordillo i Eduard Pujol. Els dos primers van arremetre contra l’absència de Marlaska, en línia amb el president de la comissió, i també ho va fer el tercer, si bé va matisar que la seva crítica no suposa que Junts s’alineï amb els partits de la dreta espanyola. «Nosaltres som aquí per defensar els interessos de Catalunya», va afirmar, denunciant que l’esquerra s’agafaria a aquesta foto per arremetre contra el seu partit, fins i tot en «tertúlies televisives», va precisar.
Pujol va arremetre contra la política migratòria «del PSOE i Sumar», que va qualificar de desastrosa, i va assegurar que si l’Estat hagués dedicat el mateix afany a impedir l’allau migratòria sobre Ceuta que a combatre al seu dia el procés independentista, la crisi no s’hauria produït. «De la mateixa manera que plantem cara al populisme, també plantem cara als babaus del bonisme», va resumir la seva posició abans d’anunciar que tornaran a impulsar la seva reforma perquè la Generalitat gestioni en exclusiva les competències migratòries.
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