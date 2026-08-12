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Un tribunal de Síria condemna a mort el dictador Bashar al-Assad

Síria condemna a mort el dictador Bashar al-Assad. (Arxiu)

Síria condemna a mort el dictador Bashar al-Assad. (Arxiu) / AHMAD FALLAHA/EFE/EPA

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El Periódico

Barcelona

Un tribunal sirià va condemnar en rebel·lia ahir el dictador sirià Bashar al-Assad a pena de mort per diversos delictes, inclosos crims de lesa humanitat, en la primera sentència pública contra el líder polític que va governar Síria amb mà de ferro durant més de dues dècades. Assad va ser enderrocat el desembre del 2024 durant l’avanç dels grups rebels liderats per l’avui president sirià Ahmed al-Sharaa, moment que va aprofitar per escapar i exiliar-se a Moscou, on viu protegit pel règim del seu antic aliat Vladímir Putin. La sentència condemna a mort vuit persones més, inclòs el germà d’Al-Assad, Maher al-Assad, i el seu cosí Atef Najib.

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