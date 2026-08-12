Tensió global
Trump va viatjar en un avió secret per l’amenaça de l’Iran
El líder dels EUA va ser traslladat a Turquia a una altra aeronau amagat en un camió de càtering
Adrià Rocha Cutiller
Se li va notar l’enuig davant la pregunta. Pocs minuts abans de tancar la cimera de l’OTAN a Ankara, Turquia, a principis de juliol, el president nord-americà, Donald Trump, va voler fer una roda de premsa grandiloqüent. El seu to va ser jocós, com ja acostuma a ser habitual, i positiu després de dos dies de baralla i males paraules contra els seus socis. Va ser llavors quan li van preguntar sobre per què no utilitzaria l’avió regalat per Qatar per volar de tornada a Washington, i si hi havia dubtes sobre la seguretat del vol. Hores abans Trump havia parlat en públic al voltant de la possibilitat que l’Iran l’intentés assassinar. "No hi té res a veure. L’avió nou va a Europa, perquè els nostres soldats en un parell de bases el puguin veure, perquè és magnífic. Jo torno a casa amb mètodes normals", va afirmar Trump fa un mes en roda de premsa.
Però el president nord-americà va mentir, segons es desprèn d’una investigació publicada ahir pel diari The Washington Post, que assegura que Trump aquella mateixa tarda va entrar a l’Air Force One –l’avió presidencial dels EUA–, però es va escapar per una porta posterior i un camió de càtering. Dins de l’avió va quedar part de la seva comitiva i la premsa que viatjava amb ell.
Llavors, segons The Washington Post, Trump va ser portat a un altre avió més petit, que va viatjar sense donar la seva marca ni localització fins a arribar al Regne Unit. Allà, l’Air Force One i l’avió en què hi havia Trump van parar, i Trump va pujar a l’aeronau presidencial. Des d’allà, pretenent que no havia passat res, va parlar amb la premsa i va respondre algunes preguntes sobre la la cimera de l’OTAN que acabava de finalitzar.
Segons el rotatiu nord-americà, aquesta operació es va fer a l’haver rebut la intel·ligència una amenaça real d’intent d’assassinat per part de l’Iran. Durant la seva estada a Ankara, davant de les càmeres, Trump va catalogar el lideratge iranià de "deixalla i escòria sagnant".
"La vida del president és molt perillosa. [...] És una professió molt perillosa, i sé que soc el número u en la llista dels assassinats de l’Iran. Són una gent encantadora... però no m’importa, perquè estic fent la meva feina i l’estic fent, espero, millor del que ningú l’ha fet mai abans", va dir llavors el multimilionari.
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