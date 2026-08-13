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Andorra no té constància que Rússia hi vulgui obrir una ambaixada

Rússia vol obrir una ambaixada a Andorra

Rússia vol obrir una ambaixada a Andorra / El Periódico

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M. M.

Barcelona

Al Govern d’Andorra "no" li consta que la Federació Russa vulgui obrir una ambaixada al Principat. En un missatge de correu remès aquest dimarts a EL PERIÓDICO, el Gabinet de Comunicació de l’Executiu andorrà ha negat que hi hagués cap petició al respecte, i no ha entrat a valorar quina seria la resposta en el cas que la demanda es materialitzés. La notícia que Moscou planejava elevar l’estatus de la seva representació diplomàtica al miniestat pirinenca va ser difosa recentment per la publicació andorrana La Veu Lliure citant "fonts diplomàtics" la nacionalitat dels quals va evitar esmentar.

"Al Govern, i en concret al Ministeri d’Afers Estrangers, no li consta aquesta petició (d’obertura d’ambaixada de la Federació Russa a Andorra)", diu el missatge. Segons va poder saber aquest diari, la filtració a la premsa del pla rus es va fer "amb el vistiplau" de funcionaris de l’ambaixada de la Federació Russa a Espanya; de fet, a l’autor de l’article que va difondre la notícia, Joel Picón, havia entrevistat feia escasses setmanes l’ambaixador rus a Espanya, Iuri Klimenko. En l’actualitat, la representació russa a l’Estat pirinenca es materialitza en la persona del cònsol honorari Narcís Socias Tomàs, un empresari immobiliari andorrà la reputació del qual ha sigut qüestionada per mitjans de comunicació locals i qui, en última instància, depèn en l’actualitat dels seus superiors en la legació russa a Madrid.

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