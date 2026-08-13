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Testimoni d’un espanyol

"Es movia el terra, quasi no podíem caminar"

Tasques de rescat i desenrunament en Cali, Colòmbia, després del terratrèmol.

Tasques de rescat i desenrunament en Cali, Colòmbia, després del terratrèmol. / COLPRENSA / Xinhua News / Europa Press

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Luis Ángel Vega

Oviedo

"És una catàstrofe, està tot destruït", explicava ahir per telèfon José Manuel Lavandera, un home originari de Gijón fa 72 anys que viu a la localitat de Pereira, una de les més afectades pel terratrèmol de Colòmbia. Va relatar a La Nueva España l’"horrible" experiència que va viure amb la seva dona colombiana. "Encara m’estic recuperant de l’ensurt, que ha sigut descomunal. Mai he viscut una situació així. Per sort no hem patit danys a casa, ni la família de la meva dona, però a la ciutat hi ha molts edificis destruïts, és impressionant", va assegurar.Lavandera va poder parlar amb La Nueva España a última hora d’aquest dimarts per relatar l’"horrible" experiència viscuda junt amb la seva dona. "Encara estic recuperant-me de l’ensurt, que ha sigut descomunal, mai he viscut una situació així. Afortunadament no hem patit danys a casa, ni la família de la meva dona, però a la ciutat hi ha molts edificis destruïts, és impressionant", va assegurar.

El terratremol a les set del matí al llit. "Em va despertar la meva dona: ‘José, José que està tremolant tot’. I efectivesmenet es movia tot. Mo acertava a agafar la roba. Es movia el sòl i amb prou feines podies caminar. Sortim al carrer i ens tirem a terra, com altres veïns. La gent que anava amb moto queia". "Avui al matí hem anat amb un fill de la meva dona per la ciutat i hem vist imatges dantesques, com una guerra. Els edificis destruïts, la gent sense res al carrer, els equips de rescat removent runa... Horrible. He sortir amb la intenció de fer fotos, però no he pogut, no tenia valor per fer-ho", va relatar aquest jubilat."

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"L’electricitat marxava i tornava, però des de fa una hora sembla que està bé. El gas i l’aigua no s’han tallat", va constatar.

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