Conflicte al Pròxim Orient
El Pakistan confirma tres morts en un atac houthi contra un vaixell
L’ofensiva al mar Roig dels aliats de l’Iran allunya la perspectiva d’un acord entre els EUA i la República Islàmica
Adrià Rocha Cutiller
La primera prova de foc real contra la nova aliança de defensa entre l’Aràbia Saudita, el Pakistan i Turquia ha arribat aviat: Islamabad ha confirmat aquest dimecres al matí la mort de tres dels seus ciutadans en un atac durant la nit contra un vaixell de càrrega saudita a l’estret de Bab el Mandeb, que separa el mar Roig de l’oceà Índic.
L’atac va ser reclamat pels rebels houthis del Iemen, aliats regionals de l’Iran. Cap dels tres països ha respost de moment al succés, que suposa la primera ocasió en què un atac al mar Roig contra el tràfic de mercaderies acaba amb morts.
Segons el pacte entre Ankara, Riad i Islamabad firmat la setmana passada, els tres països es comprometen a defensar els altres signataris en cas d’atac. Els signants insisteixen que la nova aliança no està dirigida en contra de cap país en concret, però el moment de l’anunci el delata: la firma va arribar enmig d’enormes tensions regionals i la possibilitat de la tornada de la guerra entre l’Iran i els EUA. Teheran ha amenaçat en múltiples ocasions d’atacar els seus països veïns si Washington reprèn els seus bombardejos.
Desencallar negociacions
Aquest últim atac al mar Roig, de fet, ha arribat mentre el ministre de l’Interior pakistanès, Mohsin Naqvi, és a la capital iraniana intentant desencallar les negociacions entre els EUA i l’Iran, en punt mort des de fa setmanes.
El president nord-americà, Donald Trump, ha insistit en els últims dies que les converses existeixen, i que s’està avançant sobretot en la possibilitat que l’estret d’Ormuz abra de nou. La República Islàmica, no obstant, ho nega públicament, i de fet assegura que l’única forma amb què Teheran deixarà de bloquejar Ormuz és si els EUA paguen reparacions de guerra pels danys soferts durant el conflicte.
La setmana passada, l’Iran havia d’anunciar un nou acord amb Oman –l’altre país que flanqueja Ormuz– per desencallar la situació a la via marítima, una de les més importants del món per al comerç d’hidrocarburs. No ha arribat aquest acord, i les probabilitats que es tanqui aviat es difuminen, sobretot davant la renovació dels atacs a la regió, tot i que de moment a petita escala.
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