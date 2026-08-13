El PP assenyala el Marroc com el responsable de l’allau
Els conservadors prometen que si Feijóo arriba a la presidència del Govern el regne alauita no tindrà "la clau" de la frontera
Mariano Alonso Freire
Tretze dies després de l’allau migratòria sobre Ceuta des del Marroc, el Partit Popular (PP) va assenyalar de manera clara Rabat com a responsable de la crisi. En declaracions als mitjans de comunicació durant la seva visita a la ciutat autònoma aquest dimecres, la vicesecretària de Coordinació Sectorial dels populars, Alma Ezcurra, es va manifestar conscient que quan entren 70.000 persones en una frontera de manera il·legal i violenta i, l’endemà 50.000 o 60.000 aproximadament, tornen per on han vingut" significa que "hi ha algú que està tocant el xiulet", va assenyalar de manera gràfica, i a més que "els espanyols no són ingenus".
Més clarament, Ezcurra va argumentar: "Ja sigui per acció o omissió, Marroc és responsable del que ha passat i està passant en aquest moment a Ceuta", i va afegir: "Ens n’hem adonat els espanyols, se n’han adonat els europeus i se n’ha adonat el món sencer", va remarcar.
La número tres del PP es va comprometre, a més, que en un futur Govern presidit per Alberto Núñez Feijóo el règim de Mohamed VI no tindrà la "clau" de la frontera sud d’Espanya, que ho és també de la Unió Europea (UE).Ezcurra va contestar en bona part de la seva intervenció al manifestat pel ministre de l’Interior marroquí, Abdellatif Ouahbi, que va reivindicar com a pròpies a Ceuta i Melilla i va afirmar: "Aquest assumpte segueix sobre la taula. Cada vegada que ens reunim amb els espanyols plantegem la qüestió". Arran d’aquestes paraules, la vicesecretària popular es va interrogar retòricament: "¿Aquesta és la cooperació lleial que el Govern d’Espanya té amb el regne del Marroc? ¿obrirem un conflicte diplomàtic amb el Marroc per aquestes declaracions del ministre? ¿Els trucarem a consultes? I, sobretot: ¿continuarem cedint a un país que no reconeix la sobirania espanyola de Ceuta la garantia de les fronteres i de la seguretat de les fronteres d’una ciutat espanyola?", va concloure.
En els primers dies després de l’allau, el primer partit de l’oposició va evitar assenyalar directament el Marroc, i fins i tot, igual com Vox, va vincular el succeït exclusivament a les polítiques de Pedro Sánchez i en especial al decret de regularització migratòria aprovat aquest mateix any en el Consell de Ministres. En una entrevista aquesta setmana a OK Diario, el mateix Feijóo va ser una mica més caut respecte al possible paper del Marroc en l’allau migratòria, si bé es va referir a la sensació creixent entre els espanyols que així va passar. "El que sí que sé és que la majoria dels espanyols sí que creuen que el Marroc va incentivar, o va permetre aquesta invasió, aquesta ocupació", va dir.
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