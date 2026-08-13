Drama humanitari
Robles recalca a Rabat que "Ceuta no és espanyola, sinó espanyolíssima"
La ministra de Defensa proclama que una entrada massiva de migrants com la que va passar el 31 de juliol "no pot tornar a passar"
Luis Ángel Sanz
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitat aquest dimecres Ceuta i ha defensat emfàticament l’espanyolitat de la ciutat: "Ceuta i Melilla no són espanyoles, són espanyolíssimes", ha etzibat, després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i recórrer els carrers de la ciutat, on se li han acostat diversos veïns demanant-li ajuda. En la seva compareixença davant els periodistes, la titular de Defensa ha asseverat amb rotunditat que "el que va passar el 30 de juliol no pot tornar a passar". "Qualsevol agressió a Ceuta i Melilla és una agressió a Espanya en el seu conjunt", ha etzibat.
El president de Ceuta també ha rebutjat les declaracions realitzades pel ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, en les quals va tornar a defensar que el seu país manté les seves aspiracions sobre Ceuta i Melilla, i ha assegurat que aquestes afirmacions "no tenen cap fonament" perquè "Ceuta és Espanya".
En la reunió que tots dos han mantingut, Vivas ha traslladat a la ministra que la situació a Ceuta és "insostenible" i que els ciutadans se senten "profundament preocupats, indignats i abandonats", i ha assegurat que va trobar "comprensió i coincidència" per part de la ministra, especialment en la seva valoració de l’ocorregut el 30 de juliol, que tots dos consideren que no va ser una crisi migratòria ordinària, sinó un fet "extraordinàriament greu" que va suposar un atemptat contra la integritat territorial d’Espanya.
Robles ha enaltit la feina que estan fent les Forces Armades a la ciutat, "uns professionals magnífics abocats en la protecció de Ceuta" i ha demanat que "caigui tot el pes de la llei" sobre les màfies que "han manipulat els migrants". La ministra de Defensa, segons ha explicat Vivas, li ha garantit que el seu departament no escatimarà mitjans i que posarà a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat quants recursos siguin necessaris dins de les seves competències. Així mateix, ha assegurat que Robles li ha traslladat que la seguretat de la frontera està garantida per les capacitats i mitjans amb què compta l’Estat. Abans de la reunió, Robles ha visitat els efectius de l’Exèrcit que estan treballant a la ciutat i ha recorregut diversos carrers de la localitat, on ha parlat amb els veïns, els que ha escoltat i consolat.
Des de Madrid, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha puntualitzat aquest dimecres les paraules del titular d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, que va assegurar dimarts que "tots els que van entrar a Ceuta de manera irregular seran retornats al Marroc". Durant una atenció als periodistes, ha explicat que el seu departament ja està tramitant "més de 400 expedients de protecció internacional" i que les persones que tinguin dret a asil l’obtindran, mentre que les que no el tinguin, "seran expulsades", ha precisat. Marlaska ha aclarit que "totes les persones que han entrat de manera irregular seran objecte de retorn en compliment de la llei d’estrangeria", cosa que inclou excepcions en els casos en què s’aprovi per a alguns d’ells la protecció internacional. Va matisar que hi pot haver persones protegides pel dret a l’asil i va insistir que els migrants que van entrar de manera irregular "seran retornats", igual com els involucrats en un delicte, que "seran immediatament expulsats" després d’aconseguir l’autorització judicial, com marca la llei.
El ministre ha fet, com també va fer Albares el dia anterior, una crida als migrants que estiguin pensant a entrar irregularment a Espanya perquè no ho facin, perquè "no posin en risc les seves vides perquè aquest no és un camí de futur, és un camí tràgic i un camí en el qual se’ls tornarà al Marroc".
Marlaska, que avui tornarà a viatjar a Ceuta, va confirmar que l’Executiu està en alerta i a punt per evitar una nova entrada massiva que es podria donar el 15 o el 17 d’agost. "Estem preparats per prevenir aquesta entrada, per evitar-la", va assegurar. Amb aquest objectiu, va assenyalar que el Govern està monitorant les xarxes socials, ha reforçat les mesures de contenció i va destacar que Rabat també està treballant per "reforçar la seva frontera per evitar nous intents d’entrada".
Presència de l’Estat
En paral·lel, una font de la direcció del PSOE valora que les "imatges brutals" de l’entrada massiva de migrants van tenir un enorme impacte en la credibilitat del Govern, agreujat per "les exageracions de la dreta i la ultradreta", que van parlar d’"invasió". Per això, l’Executiu ha projectat una "presència permanent" de l’Estat a Ceuta, amb visites de ministres i del mateix president, per mirar d’esborrar la sensació d’"abandonament institucional".
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