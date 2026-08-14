Els EUA s’apaguen a l’Orient Mitjà
La retirada dels Estats Units de l’Afganistan per la porta de servei, acompanyada per una aclaparadora sensació de derrota, va empènyer la regió a reduir la seva dependència de la potència americana i diversificar les seves aliances.
Ricardo Mir de Francia
La retirada dels Estats Units de l’Afganistan, ara fa cinc anys, va ser d’aquells moments que es queden incrustats en la memòria col·lectiva d’un país. Després de dues dècades de sacrificis, més d’un bilió d’euros invertits i 2.461 militars nord-americans morts, els EUA van acabar marxant per la porta de servei. Amb el personal de la seva ambaixada evacuat agònicament en helicòpters. Amb milers d’afganesos que havien treballat per a les forces de la coalició, implorant a l’aeroport de Kabul que algú els tragués d’allà abans de l’arribada dels talibans. I amb el govern amic aixecat per mirar de convertir l’Afganistan en un Estat modern, en plena desintegració. Quan la retirada es va completar el 2021, els talibans havien recuperat el poder a Kabul. Tot havia tornat a la casella de sortida.
L’Afganistan va deixar la credibilitat dels EUA seriosament malmesa. No només va marxar quan més ajuda necessitaven els seus aliats, sinó que ho va fer amb una aclaparadora sensació de derrota. Una "derrota estratègica", segons la va definir el general al capdavant de l’Estat Major, Mark Malley. Una cosa semblant al que havia passat a l’Iraq. Quan Barack Obama va donar carpetada el 2011 a vuit anys de calamitosa ocupació, va deixar un país fermament ancorat en l’òrbita de l’Iran –el gran rival estratègic dels EUA a la regió– i amb una carcassa institucional tan feble que amb dos mesos Estat Islàmic en va tenir prou per apoderar-se de gairebé la meitat del país l’any 2014. Als dos escenaris Washington havia pecat d’arrogància i excés d’ambició –per no parlar d’un profund desconeixements dels dos països– a l’embarcar-se en faraònics projectes de construcció nacional. La democràcia es cultiva, no s’exporta.
Emmarcats en la "guerra contra el terrorisme", aquells fiascos van marcar les noves generacions de nord-americans, de la mateixa manera que la derrota al Vietnam va marcar els seus avis. I al mateix temps van motivar una correcció de rumb. Sense abandonar del tot la regió, Washington deixaria d’intervenir amb tropes a l’Orient Mitjà. Es recolzaria més en la diplomàcia. També en els seus aliats. I en paral·lel continuaria reconduint la seva atenció cap al Pacífic per contenir la Xina. A la regió no va passar inadvertit: tothom en van prendre nota.
"L’Afganistan és un terratrèmol", va dir a Reuters un diplomàtic del golf Pèrsic poc després de la retirada. "¿Podem dependre del paraigua de seguretat nord-americà durant els pròxims 20 anys? Ara mateix crec que és molt problemàtic", va afegir amb una pregunta que ha guanyat força des d’aleshores. Malgrat els esforços de Trump per integrar Israel a la regió amb acords de normalització, els seus aliats es van prendre seriosament la diversificació de la seva seguretat. La triangulació d’aliances va passar a ser la norma. Com havien comprovat abans afganesos i iraquians, dependre només dels EUA és una aposta de risc.
Promeses trencades
Les monarquies sunnites del Golf van firmar acords de defensa amb la Xina, Rússia, Turquia, França o Corea del Sud. En altres països, com l’Afganistan, on Washington ha interromput tota l’ajuda per castigar els talibans, d’altres van ocupar directament el buit que van deixar. "Els EUA funcionen cada vegada més [a la regió] com un proveïdor de capacitats –proporciona armes, cobertura política i coordinació diplomàtica– en lloc de com a arquitecte de l’ordre regional", va escriure a la primavera l’analista del Middle East Institute Intissar Fakir.
El Trump del segon mandat va trencar les promeses del Trump del primer mandat. I ha tornat a entrar a la regió de manera atropellada, cosa que ha servit per perjudicar una mica més la reputació dels EUA i endinsar-se en la seva minvant influència. Trump comença coses que després no acaba i força acords diplomàtics que no es respecten. A Gaza va imposar un alto el foc el 2025 i un full de ruta amb suport internacional per acabar la guerra i reconstruir la Franja. Però Israel ho ha acabat rebutjant. Igual que el seu pla de pau al Líban.
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