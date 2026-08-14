De la Espriella autoritza als EUA operacions militars conjuntes
Abel Gilbert
El secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, va afirmar aquest dimecres que el nou president de Colòmbia, Abelardo de l’Espriella, va autoritzar "operacions militars conjuntes" amb els EUA a Colòmbia per combatre el "narcoterrorisme" i va dir que el país sud-americà s’afegirà a la Coalició contra els Cartells de les Amèriques (A3C). La notícia es va conèixer a Bogotà enmig de les accions del Govern d’ultradreta per mitigar l’impacte del terratrèmol. Una ha sigut declarar l’"emergència econòmica".
Des de Panamà, escenari d’una reunió de l’aliança promoguda per part de Washington, Hegseth va destacar la decisió del flamant president de complir la seva promesa electoral: "M’enorgulleix anunciar que Colòmbia s’unirà a l’A3C, i es convertirà en el membre número 19". El senador republicà d’origen colombià Bernie Moreno se’n va congratular. "Avui comença l’alliberament del poble colombià del flagell del narcoterrorisme", va dir.
Després de la presa de possessió de De la Espriella, les relacions del palau Nariño amb la Casa Blanca han reprès la seva sintonia política, interrompuda durant el mandat de Gustavo Petro. El president nord-americà, Donald Trump,va enviar divendres passat a Colòmbia una delegació d’alt nivell per acompanyar la presa de possessió d’un aliat que té la ciutadania nord-americana. Els EUA van expressar el seu suport polític al dirigent ultra, cooperació en seguretat i ajuda a Colòmbia després del sisme de dilluns passat.
Aliança imperativa
A3C és un dels principals instruments de l’anomenat Escut de les Amèriques, que Trump va constituir ara fa uns mesos enrere amb els presidents de dretes de la regió. Per De la Espriella, l’associació era imperativa: "Cap Estat pot derrotar per si sol estructures que operen a escala global". Colòmbia és el principal productor de cocaïna mundial.
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