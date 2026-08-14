Agència Tributària de Catalunya
La Generalitat lloga un edifici de 6.000 metres quadrats a Barcelona per ampliar la hisenda catalana
L’immoble és al districte 22@ del Poblenou i també allotjarà unitats d’altres departaments
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Quim Bertomeu
La Generalitat ha fet un nou pas aquest divendres per ampliar l’Agència Tributària de Catalunya (ATC): ha anunciat el lloguer d’un edifici de 6.000 metres quadrats al districte 22@ del barri del Poblenou de Barcelona. Aquest és un moviment, segons ha explicat el Govern en un comunicat, per «donar resposta a les necessitats de creixement de l’agència».
Com va publicar EL PERIÓDICO setmanes enrere, la hisenda catalana arribarà pròximament per primera vegada en la seva història als 1.000 empleats, cosa que demana més espai. És un creixement que s’explica pel pacte d’investidura signat pel PSC i ERC el 2024, que van acordar que la Generalitat, a través de l’ATC, havia d’assumir més atribucions a l’hora de recaptar els impostos que es paguen a Catalunya.
El nou edifici llogat allotjarà l’oficina territorial del Barcelonès Nord de l’ATC, que actualment és al carrer de Joan d’Àustria i que estarà enfocada a oferir serveis d’atenció i assistència a la ciutadania, com per exemple la campanya de la renda. També acollirà unitats d’altres departaments de la Generalitat, en concret, d’Educació, de Recerca i Universitats i d’Interior.
Segons es reflecteix en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) d’aquest divendres, el Govern va obrir un concurs públic per seleccionar l’edifici al qual es van presentar dues empreses, Merlin Properties Socimi, SA i Dapire Investments, SL, un procés que ha acabat guanyant la segona. L’edifici, situat al carrer de Cristóbal de Moura, compta també amb 27 places de pàrquing.
Lloguer amb urgència
La Generalitat de Catalunya ha firmat un contratat d’arrendament de nou anys prorrogables a tres i per un import total d’una mica més de 120.000 euros mensuals, impostos no inclosos. Això suposarà a l’Administració catalana una despesa de 13 milions d’euros que podria arribar ser de 17,3 si amplia el contracte fins als 12 anys finals.
¿Per què no ha comprat un immoble tenint en compte la importància que per a l ’actual Govern té l’ATC? La Generalitat al·lega que la seva política patrimonial prioritza la compra al lloguer, però que en aquest cas necessitava l’espai amb «urgència» i que no tenia cap edifici disponible. Afegeix, a més, que començar un procés de compra, rehabilitació d’un edifici en propietat o construcció d’obra nova hauria suposat «un calendari d’execució de mínim cinc anys», un temps que, assegura, no té.
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