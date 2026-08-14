L’empresa lligada al xalet d’Ábalos demana al Govern mediar a favor seu
Suelopetrol busca impedir que l’Executiu de la presidenta encarregada de Veneçuela cedeixi el seu negoci petroler al país als EUA
Tono Calleja Flórez
L’empresa espanyola Suelopetrol Exploración y Producción, SL, que segons els informes de la Unitat Central Operativa (UCO) va participar en l’activació de la compra per part del comissionista Víctor d’Aldama del xalet de La Alcaidesa perquè el disfrutés l’exministre de Transports José Luis Ábalos, va dirigir el 2 d’agost un escrit a l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya de l’Ambaixada de Caracas per demanar ajuda i mirar d’impedir que el Govern de la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, cedeixi el seu negoci petroler al país sud-americà a empreses dels Estats Units.
Així consta al document remès pel lletrat Antonio Luis Vázquez Delgado, del bufet ABAM Abogados i secretari del consell d’administració de Suelopetrol, en què se sol·licita la col·laboració institucional del Govern d’Espanya "per facilitar una interlocució efectiva amb el Ministeri del Poder Popular amb competència en matèria d’hidrocarburs; Petróleos de Venezuela SA (PDVSA); la Corporación Venezolana del Petróleo, SA (CVP), i els restants organismes veneçolans competents", diu de manera literal l’escrit, al qual ha tingut accés aquesta redacció.
Ajuda a Aldama
La companyia fa aquesta petició després d’expulsar de la direcció de l’empresari veneçolà Henrique José Rodríguez Guillén, que segons els informes de l’UCO hauria ajudat Aldama a activar el pagament d’una comissió a Ábalos. D’aquesta manera, la mercantil busca desvincular la seva imatge per complet del cas Koldo, malgrat que en la sentència del Tribunal Suprem no s’al·ludeix a una intervenció rellevant de la firma Suelopetrol.
El lletrat Vázquez Delgado pretén que les autoritats veneçolanes "reconeguin l’actual titularitat i òrgan d’administració de Suelopetrol; actualitzin la seva condició de soci privat legítim de [la petroliera] Petrocabimas; s’abstinguin d’adoptar o executar mesures que desconeguin, substitueixin o buidin de contingut la seva participació; tramitin les autoritzacions administratives i societàries que poguessin resultar necessàries; i valorin el nou pla de negoci 2026-2039, orientat a reactivar els actius i incrementar la producció".
La petició d’ajuda es produeix dies després que Suelopetrol conegués pels mitjans "actuacions dirigides a atribuir a una altra entitat drets operatius sobre els camps petrolífers Cabimas Tierra i Tía Juana Tierra". Es tractaria de la firma dels EUA Pacific Coast Energy Co, que ha sigut informada per burofax que Suelopetrol és la titular del 40% del capital de Petrocabimas SA, afirma el lletrat Antonio Luis Vázquez. Segons Bloomberg Pacific Coast Energy Co, es troba en les fases finals per segellar una aliança estratègica amb Petróleos de Venezuela SA orientada a explotar camps de cru al país.
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