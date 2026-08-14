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Marlaska xifra en 5.000 els immigrants a la ciutat

Marlaska xifra en 5.000 els immigrants a Ceuta.

Marlaska xifra en 5.000 els immigrants a Ceuta.

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El Periódico

El Govern va xifrar ahir en 5.000 els immigrants que continuen a Ceuta després de l’entrada massiva dels passats 30 i 31 de juliol. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que va tornar a visitar ahir la ciutat autònoma, va asseverar en roda de premsa que "la immensa majoria d’ells" seran expulsats i tornats al Marroc. Entre ells, l’Executiu ja ha afiliat 1.898 menors, un nombre "ja molt pròxim al total", va afirmar. Fins ara, els nens i adolescents arribats a la ciutat han sigut "la prioritat absoluta" del Govern, va dir, per intentar el seu reagrupament familiar, al Marroc, Espanya o a la resta de la Unió Europea (UE).

El ministre va llançar un missatge similar al que va emetre aquesta setmana el titular d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, dirigit directament als immigrants que es troben a l’altre costat de la frontera i pensen a creuar a Ceuta o a Melilla: "Cap persona que entri o pretengui entrar de manera irregular a Ceuta o Melilla es quedarà aquí, ni passarà a la Península o a la UE, ni es regularà". "L’únic que farà és jugar-se la vida", va afirmar Marlaska després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i el delegat del Govern a la ciutat, Miguel Ángel Pérez.

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Grande-Marlaska va anunciar un pla d’urgència per accelerar la tramitació de totes les peticions d’asil i va explicar que ja se n’han resolt més de 500 en molt pocs dies, "la gran majoria desestimatòries", amb la qual cosa els sol·licitants seran repatriats. Va garantir, a més, "cap risc de terrorisme" a Ceuta.

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