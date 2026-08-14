Crisi migratòria i humanitària
Espanya i el Marroc reforcen la seguretat a la frontera amb Ceuta davant la possibilitat d’una nova entrada massiva
Tant les autoritats marroquines com les espanyoles estan provant de contenir les crides que han circulat en les xarxes socials en els últims dies, que estan convidant milers d’immigrants a repetir el que va passar el 30 de juliol
Lucas Font
El Marroc i Espanya estan reforçant la seguretat a la frontera amb Ceuta davant la possibilitat que es produeixi una nova entrada massiva aquest cap de setmana. Tant les autoritats marroquines com espanyoles estan provant de contenir les crides que han circulat en les xarxes socials en els últims dies i que conviden milers d’immigrants a repetir el que va passar el 30 de juliol, quan 72.000 persones van travessar la frontera. Algunes d’aquestes publicacions afirmen que el pas fronterer s’obrirà el 15 d’agost, «un dia festiu a Espanya», cosa que ha obligat els dos països a activar l’alerta.
No és que es doni plena credibilitat a aquestes convocatòries, però tampoc es minimitza el seu abast, atès el precedent. Tant el Ministeri de l’Interior com el Ministeri de Defensa es declaren «preparats» per atendre qualsevol eventualitat. Interior ha blindat la ciutat autònoma incrementant els efectius policials gairebé en un 48% en dues setmanes. Abans de l’allau, treballaven a Ceuta 610 policies nacionals i 514 guàrdies civils, però amb els reforços enviats des de tota la Península, el dispositiu arribarà aquest cap de setmana els 1.659 uniformats: 880 policies, 714 guàrdies civils, 45 agents d’una nova Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) que s’incorpora aquest cap de setmana i 20 més d’Estrangeria i Fronteres. Defensa manté, a més, més de 2.000 militars a la ciutat i la ministra Margarita Robles va assegurar que seguiran allà «tant temps com sigui necessari».
Però, més enllà dels efectius policials, s’ha instal·lat una barrera pneumàtica marítima de 500 metres a Ceuta i una altra de similar a Melilla, també per ajustar-se a l’establert per la sentència del Tribunal Suprem de finals de juny, que assenyalava que no es podia procedir a la devolució immediata en frontera dels migrants que passessin nedant perquè no haurien de travessar «elements de contenció fronterers». Com va avançar EL PERIÓDICO, el Suprem ha validat aquesta instal·lació, que sí que serviria per efectuar les anomenades ‘devolucions en calent’.
Patrulles al Marroc
Al costat marroquí, efectius de les forces de seguretat, inclosa la Gendarmeria Reial, han reforçat considerablement els controls a les carreteres i als accessos marítims que condueixen fins a Ceuta. S’han desplegat controls policials i punts de vigilància en enclavaments estratègics, amb l’atenció centrada especialment en transports col·lectius, segons assenyala el mitjà marroquí ‘Le360’. L’objectiu és interceptar qualsevol individu o grup abans que accedeixin a les proximitats de la ciutat, cosa que ha obligat a desplegar patrulles en zones forestals als voltants de la tanca, utilitzades habitualment com amagatalls pels migrants.
Desenes de persones en situació irregular ja han sigut interceptades en aquestes operacions, segons la premsa marroquina. La majoria d’elles, d’origen subsaharià, haurien sigut traslladades a diverses ciutats allunyades de la frontera amb l’objectiu de reduir la pressió migratòria a les zones del nord del país. Les autoritats de poblacions com Castillejos i Tetuan han augmentat la coordinació per prevenir qualsevol intent d’entrada massiva i garantir la seguretat en els pròxims dies.
El portaveu del Ministeri de l’Interior marroquí, Rachid El-Khalfi, ha fet una crida a la calma i ha insistit aquesta setmana que no es repetiran les escenes que van tenir lloc a finals de juliol. «S’han pres totes les mesures necessàries per impedir qualsevol intent de pas il·legal i interceptar qualsevol persona que hi intenti participar», ha assegurat. Rabat ha confirmat la detenció en els últims dies d’«un grup de persones» sospitoses d’estar implicades en la propagació de missatges a les xarxes socials i ha alertat que iniciarà procediments judicials contra els que difonguin aquestes crides.
Avisos des d’Espanya
En la mateixa línia s’ha expressat el Govern d’Espanya, que fa una setmana que envia un missatge directe als migrants: «Cap de les persones que entrin de forma irregular serà regularitzada, ni passarà a la Península, ni a la Unió Europea, ni es podrà quedar a Ceuta o Melilla», va advertir primer el ministre d’Afers Estrangers, José Manuel Albares, i ho va reiterar després el titular d’Interior, Fernando Grande-Marlaska : «Cap persona que entri de manera irregular es quedarà; la immensa majoria seran expulsats», va concloure.
Espanya està agilitant la tramitació de les peticions de protecció internacional i Interior avança que seran denegades «en la seva gran majoria», com ja va suggerir el ministre. Per a això, Interior està reforçant les brigades d’estrangeria per procedir a la seva resolució al més aviat possible. La intenció del Govern és aplicar la llei d’estrangeria de manera restrictiva per procedir a l’expulsió dels migrants els expedients dels quals siguin denegats. Per això, aquest cap de setmana s’hi han incorporat 20 nous agents d’Estrangeria a la ciutat. De moment, ja s’han resolt més de 500 peticions d’asil.
Tot això, segons el Govern, amb la compicitat de Rabat. Les autoritats marroquines han expressat el seu compromís amb el control de les fronteres amb Espanya en els últims dies, malgrat les informacions que apunten que van evitar enfrontar-se a la multitud fa dues setmanes. En aquesta ocasió, l’entrada massiva de persones va provocar més d’un centenar de morts als dos costats de la frontera. De les 72.000 persones que van entrar a l’enclavament, unes 70.000 han sigut entregades de tornada al Marroc, segons el Govern espanyol. L’Executiu de Rabat ha instat les autoritats espanyoles a «assumir les seves responsabilitats» i a «agilitar els tràmits de retorn» dels menors no acompanyats que segueixen en territori espanyol.
- Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- «Fins i tot els carbassons, que volen calor, en tenen massa»
- El veí de la Catalunya central que viu del que altres llencen i ha reformat una casa abandonada: 'Visc del consumisme malaltís, només gasto 15 euros al mes
- Prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies coincidint amb l’eclipsi: a la regió central es van realitzar cinc trucades per incidents relacionats amb el fenomen
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- Quins són els símptomes de dany a la retina per mirar un eclipsi? Quan cal anar al metge?
- De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre