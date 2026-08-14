El PP bloqueja el debat sobre el repartiment dels menors sense "dades certes"
l. Á. s. / M. A.
Les comunitats autònomes presidides pel PP van rebutjar ahir debatre amb el Govern la situació dels menors que es troben a Ceuta i el seu trasllat a la Península. En una reunió telemàtica, els seus representants es van negar a incorporar en l’ordre del dia de la Conferència Sectorial d’Infància i Adolescència que tindrà lloc el 27 d’agost un punt sobre l’atenció als nens i nenes.
En la trobada van ser presents les direccions generals d’Infància de totes les comunitats a excepció d’Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, que ja havien avançat que no hi anirien. En aquests tres territoris –a diferència del que passa a Andalusia, presidida per Juan Manuel Moreno, també en coalició amb Vox–, les competències relatives als menors es troben en mans de l’extrema dreta.
A la cita de l’últim dijous d’agost estan convocats tots els consellers del ram per abordar una ajut econòmic de l’Executiu a Ceuta de 25 milions d’euros. En la dotació sí que coincideixen el Govern i les autonomies, però la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, volia aprofitar la reunió per parlar de la situació de milers de menors que deambulen per la ciutat autònoma, una cosa que els representants del PP van rebutjar de ple. Rego va manifestar a través de les xarxes socials que el PP i Vox "menyspreen la infància i menyspreen Ceuta".
"Incomprensible"
Fonts del PP consideren "incomprensible" que el Govern continuï sense saber "quants menors hi ha a Ceuta, quina és la seva ubicació i quants es mantenen desatesos", i argumenten que "no es pot" parlar de repartiments o trasllats a altres comunitats quan l’Executiu encara no ha sigut capaç d’oferir una cosa tan bàsica com dades certes". Des de les comunitats del PP es trasllada la idea que els seus territoris són i seran "solidaris".
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