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El primer jutge de la trama Leire apunta al paper "financer" de Cerdán

La interlocutòria d’inhibició de l’instructor en favor de l’Audiència al·ludeix a la gerent del PSOE

La gerent del PSOE, Ana María Fuentes, al Senat. | EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

La gerent del PSOE, Ana María Fuentes, al Senat. | EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

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Cristina Gallardo

Madrid

El primer instructor del cas Leire per les maniobres de l’exmilitant socialista per perjudicar fiscals i guàrdies civils que participen en les causes contra el Govern socialista ha explicat les raons per les quals ha acceptat ara cedir la causa a l’Audiència Nacional. Argumenta que el seu company Santiago Pedraz manté una investigació més avançada que ha permès imputar responsables "que podrien tenir un nivell més alt de jerarquia", entre els quals hi ha l’actual gerent del PSOE, Ana María Fuentes, o el que va ser número tres de la formació, Santos Cerdán.

Ahir es va conèixer la interlocutòria, a què va tenir accés EL PERIÓDICO, en què Arturo Zamarriego constata que Cerdán va poder exercir "l’impuls intel·lectual i financer" de la trama a l’acordar remunerar l’exmilitant Leire Díez pels seus serveis amb diners del partit. Sobre Fuentes, manifesta que hauria emès les oportunes ordres d’encàrrec sobre les quals s’haurien emès "factures falses que van permetre la transferència de fons del partit amb destinació a Leire Díez i a l’empresari Javier Pérez Dolset".

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La qüestió és que aquest jutge de jurisdicció ordinària únicament investigava la mateixa Leire, Pérez Dolset, l’advocat Jacobo Teijelo i el periodista Pere Rusiñol i, segons ha pogut constatar, aquestes persones "podrien no ocupar un lloc principal en aquest entramat", mentre que les diligències seguides pel Jutjat Central d’Instrucció es dirigeixen, a més, contra d’altres que sí que "podrien tenir més nivell de jerarquia" i això fa "necessària l’exacta concreció de responsabilitats" de totes elles.

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