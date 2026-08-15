Terratrèmol a Colòmbia
12.000 habitatges destruïts
Gran part dels milers de cases que es van esfondrar durant el sisme no estaven construïdes per resistir un moviment tel·lúric.
Abel Gilbert
Felipe Toro és un treballador informal a Manizales. Aquella ciutat ubicada uns 300 quilòmetres de Bogotà, capital de Colòmbia, es va sacsejar com una coctelera dilluns passat. "El terratrèmol em va agafar en una habitació i la casa va quedar en pèrdua total. No m’han deixat entrar per veure si puc treure coses. Vaig sortir sense pantalons i sense sabates". A moltíssims els va passar el mateix. Toro és una de les 97.515 persones afectades pel sisme que va matar almenys 281 persones i va ferir 3.824. Encara no se sap sobre la sort de 379 desapareguts. Toro sap que no sap on anar, com molts altres que van quedar a la intempèrie.
Els números oficials parlen de 12.584 vivendes destruïdes, 74.873 avariades i 127 edificis col·lapsats. La petroliera estatal Ecopetrol va decidir atendre les necessitats de bona part, però són de l’ordre temporal. Els damnificats reben kits d’ajuda humanitària, aliments, elements d’higiene i cuina, carpes, matalassos, aigua potable i hores de vol. S’han quedat sense casa i el Govern s’ha compromès a subsidiar per tres mesos els eventuals lloguers.
"Exèrcit de professionals"
Colòmbia s’aixeca a sobre de tres serralades. Dilluns va patir un terratrèmol d’una intensitat similar al que es va sentir a Veneçuela: 7,4 de magnitud. Les pèrdues han sigut menors en tots els ordres, tot i que no insignificants. El president, Abelardo de l’Espriella, va declarar l’estat de "desastre nacional" i l’"emergència econòmica". El Govern d’ultradreta ha reiterat la seva voluntat d’accelerar la reconstrucció del fet malbé. El projecte de "Patria miracle" és des del tràgic dilluns també de l’ordre immobiliari, almenys en les paraules de les autoritats. De l’Espriella ha demanat l’ajuda de les principals constructores colombianes, en principi per proveir maquinària que permeti remoure runa i crear un "banc de materials". El Govern convocarà, a més, a "un exèrcit de professionals" que permetrà realitzar "un diagnòstic real de quantes cases necessiten millorament de vivenda i quantes definitivament cal reconstruir-les". A partir d’aquell moment, va dir el dirigent, el sector públic i el privat actuaran en conjunt. "Tots hi posen i tots hi guanyen". L’objectiu final és que els que van perdre les seves cases "puguin tornar a sentir que Colòmbia no els va donar l’esquena ni les va deixar soles".
La tragèdia va mostrar un problema: les cases i apartaments afectats o col·lapsats no estaven en condicions de suportar un moviment tel·lúric. D’acord amb el portal La Silla Vacía, un terç dels edificis no tenen reforç sismoresistent o van ser aixecats sense complir les normatives actuals. Juan Carlos Orrego, expert internacional en gestió de riscos de desastres i exsubdirector de la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD), va dir a la publicació que el 45% de les vivendes del país es van construir abans que existís el codi vigent que contempla més prevencions i exigències.
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