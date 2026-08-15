Ceuta demana que se suspengui el dret a l’asil si hi ha "invasió"
El president del Senat recolza la devolució immediata dels qui es mantenen a la ciutat autònoma després d’entrar al juliol
Mariano Alonso Freire
El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas,va comparèixer aquest divendres al costat del president del Senat, Pedro Rollán, dues setmanes després de l’allau migratòria que ha posat en perill la localitat i que tots dos van qualificar d’"invasió". Els dos mandataris del Partit Popular (PP) van coincidir a reclamar tant una devolució immediata dels milers de migrants que es mantenen en territori ceutí com un "nou marc normatiu" que permeti respondre de forma automàtica davant entrades massives de migrants per la frontera com la de finals de juliol.
Vivas va parlar d’una situació de "màxim risc" per a la "convivència" i per a la seguretat nacional, per la qual cosa va considerar molt "adequada" la visita del president de la Cambra alta. El president ceutí es va referir a la situació de la seva ciutat com la d’una "cruïlla" en la qual "l’estrès per als ciutadans de Ceuta és ja insuportable". Per això, va advocar pel "retorn immediat al Marroc de totes les persones que aquell 30 de juliol van arribar de manera il·legal a la ciutat a través d’una entrada massiva, i encara es mantenen", amb referència tant als marroquins com als qui arriben des d’altres països més al sud de l’Àfrica i que en moltes ocasions encaixarien en els perfils d’asil per persecucions polítiques o d’una altra índole.
"Quan em refereixo que cal desactivar la utilització de la pressió migratòria en un territori tan singular com el nostre, que som l’única frontera terrestre d’Europa a l’Àfrica, significa que cal també mirar d’evitar que aquesta sigui una plataforma per a l’obtenció d’asil", va manifestar sobre això.
Preguntant en concret per la supressió de l’asil, va contestar: "Ceuta no es pot convertir, de cap manera, en una plataforma per facilitar l’entrada a la resta del continent, a la resta d’Espanya, i a la resta d’Europa... Ceuta no pot complir aquest paper, perquè significaria que seria tanta la pressió que anul·laria qualsevol possibilitat de desenvolupament de la nostra ciutat, i a més anul·laria la possibilitat de portar aquí una vida normal".
Marroc, un "país segur"
Vivas va recordar que el Marroc té la consideració de "país segur" per part de la UE en el seu pacte de migració i asil. En aquest sentit, va voler remarcar que la seva actitud "no pot posar en dubte la solidaritat dels ceutins".
El president de Ceuta, en un to gairebé críptic, va parlar que la resposta a la situació creada per l’allau migratòria "no ha estat a l’altura, per part de qui l’havia de donar". I va recordar que el mateix president del Govern, Pedro Sánchez, la va qualificar com "una vulneració de la integritat territorial d’Espanya".
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