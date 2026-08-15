POLÈMICA
Ayuso acusa Sánchez d’«abandonament» davant la crisi de Ceuta i enalteix la resposta als incendis
La presidenta madrilenya ha intervingut durant els actes per la Verge de la Paloma, patrona oficiosa de Madrid i dels bombers de la ciutat, i ha detallat les mesures per reconstruir la Sierra Oeste després dels incendis
Andrea San Martín
Isabel Díaz Ayuso ha endurit aquest 15 d’agost els seus atacs contra Pedro Sánchez, a què ha acusat d’«abandonament» i de ser «un traïdor» per la situació a Ceuta. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha retret a més al cap de l’Executiu que no hagi suspès les seves vacances malgrat les crisis migratòria, diplomàtica i els incendis, en una intervenció davant els mitjans durant els actes per la Verge de la Paloma, patrona oficiosa de Madrid i dels bombers de la ciutat.
Ayuso acusa el Govern d’«abandonament»
Ayuso ha utilitzat bona part de la seva intervenció per carregar contra la gestió del Govern central i, especialment, contra Pedro Sánchez, al qual ha retret la seva absència davant diferents crisis. Preguntada per la situació a Ceuta, la presidenta madrilenya ha afirmat: «Em sembla d’abandonament». Ayuso ha acusat, a més, el president del Govern d’actuar pensant en «el seu futur judicial» i en els seus «interessos curtterministes electoralistes», mentrestant, segons ha afirmat, els principals problemes del país continuen sense resposta.
«El nostre país està abandonat està cada vegada més aïllat. I això és el que defineix la situació que estem vivint», ha afirmat. En un altre moment de la seva intervenció, ha elevat el to al referir-se a l’alerta terrorista i a la política migratòria del Govern. «Sobre el Ceuta dir que Espanya manté des de fa 11 anys, el nivell 4 sobre cinc d’alerta terrorista gihadista i el govern ha deixat que siguem envaïts per molts terroristes que no vol identificar. Per tant Sánchez no només és un responsable, sinó també és un traïdor», ha assegurat.
Crítiques a Sánchez per les seves vacances
La presidenta madrilenya també ha qüestionat que Sánchez no hagi interromput les seves vacances davant les diferents situacions d’emergència i ha reclamat que comparegui i respongui a preguntes. Ayuso ha criticat que el president «mai se sotmet a preguntes» i ha acumulat una sèrie de qüestions dirigides al cap de l’Executiu sobre l’ús de recursos públics, la situació del PSOE i la relació amb el Marroc. «També m’agradaria saber si en algun moment suspendrà les vacances davant d’aquestes crisis d’immigració, crisi diplomàtiques», ha assenyalat. Així mateix, ha demanat explicacions al Congrés dels Diputats i ha defensat que el president del Govern s’hauria de situar «al capdavant d’una nació» en moments de crisi.
Abans d’abordar l’actualitat política, Ayuso ha dedicat les seves primeres paraules als bombers amb motiu de la festivitat de la Verge de la Paloma. «Molt buenos días a todos y feliz día de la Paloma, la virgen más popular de Madrid, patrona dels bombers de la ciutat», ha començat. També, ha agraït la feina feta pels diferents cossos durant els incendis que han afectat la Sierra Oest de Madrid i també zones d’Àvila i Toledo.
Ayuso ha destacat que la situació pogués frenar-se «sense lamentar pèrdues humanes» i ha assegurat que els bombers madrilenys van arribar en nombrosos casos els primers i van abandonar les zones afectades els últims, deixant fins i tot les seves vacances per participar en les tasques d’extinció. També ha agraït a l’Ajuntament de Madrid i a l’alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la seva implicació i la coordinació entre administracions per fer front als incendis.
La presidenta ha detallat a més els treballs que s’estan desenvolupant als municipis afectats pels incendis de la Sierra Oest. Ayuso ha citat entre les localitats més danyades Villa del Prado, Navas del Rey, Pelayos de la Presa i San Martín de Valdeiglesias, especialment en l’entorn del pantà de San Juan. Segons ha explicat, els tècnics estan realitzant un mapatge de les zones cremades mitjançant satèl·lits, fotografies i anàlisis sobre el terreny per determinar les prioritats de neteja i reforestació.
La principal preocupació immediata, ha indicat, és evitar que les pròximes pluges arrosseguin cendres i restes de les àrees afectades fins als rius. «Estem treballant sobre el terreny. Estem visitant tots els municipis, especialment els més afectats», ha assegurat.
La Comunitat de Madrid prepara a més una campanya extraordinària de tardor per fomentar les visites a la zona i contribuir a la seva recuperació econòmica.
Ayuso ha afirmat que el Govern regional ja ha destinat més d’un milió d’euros a ajudar els ramaders afectats, fonamentalment per garantir l’alimentació dels seus animals. També ha anunciat un altre milió d’euros destinat a eliminar espècies vegetals que, segons ha assenyalat, suposen un risc més gran en cas d’incendi i substituir-les per d’altres. La presidenta ha advertit que la superfície cremada i els danys materials són elevats i ha assegurat que l’Executiu autonòmic mantindrà les inversions.
«No ens despistarem un sol dia perquè tota aquesta gent ens està esperant confia en la Comunitat de Madrid i sens dubte no els hi anirem defraudar», ha afirmat.
Ayuso celebra la continuïtat d’Almaraz
La presidenta madrilenya també s’ha referit a la central nuclear d’Almaraz i ha celebrat la prolongació de la seva vida útil. «Sobre Almaraz hem estat recolzant des de Madrid fins a Extremadura en tot el que hem pogut», ha assenyalat.
Ayuso ha considerat que la instal·lació és estratègica per al futur energètic de diverses comunitats autònomes i ha felicitat especialment la presidenta extremenya, María Guardiola.
«Per això, felicitats estimada presidenta d’Extremadura i a tots per prolongar, com dic, la vida d’aquesta central en què ens va al futur energètic a molts», ha afirmat.
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