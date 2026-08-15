Guerra a l’Orient Mitjà
Els EUA amenacen amb més pressió econòmica i mantenir el bloqueig a l’Iran indefinidament
Les converses entre Washington i Teheran estan completament estancades
Adrià Rocha Cutiller
El secretari d’Estat nord-americà, Pete Hegseth, ha amenaçat aquest divendres de matinada amb mantenir el bloqueig de Washington sobre l’estret d’Ormuz, que impedeix gairebé la totalitat de les exportacions de petroli i gas de l’Iran.
Fa una setmana, el president dels EUA, Donald Trump,va assegurar en diverses ocasions que les negociacions amb Teheran estaven avançant a gran velocitat, i que Ormuz obriria aviat. Diversos dies després, la realitat apunta a tot el contrari: les xerrades amb prou feines han avançat, i en els últims dies el mateix multimilionari ha suggerit una continuació del bloqueig marítim a la República Islàmica.
"La Marina dels Estats Units pot mantenir aquest bloqueig indefinidament. Estem obligant els barcos que intenten entrar o sortir de l’Iran a capgirar-ho, i ho continuarem fent", ha declarat Hegseth. Washington, de fet, va confirmar aquest dijous l’enviament d’un altre portaavions a la regió, l’USS George Washington, per substituir l’USS Abraham Lincoln.
"Esteu atents, perquè la setmana que ve anunciarem noves mesures que mai s’han vist abans en la història, respecte a l’aïllament econòmic d’un país", ha promès per la seva banda el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent.
Aquest dilluns 17 d’agost, de fet, acaba el termini establert en el preacord firmat a mitjans de juny entre Washington i Teheran. En aquest text els dos països es van comprometre a començar unes negociacions de pau que havien de culminar en un termini de 60 dies. Res d’això ha passat, i tant la data límit com el futur de les xerrades està completament en l’aire.
¿Qui controla què?
Tant la Casa Blanca com la República Islàmica han estat pugnant verbalment sobre qui controla Ormuz. No hi ha gaires sorpreses: L’Iran assegura que és la República Islàmica. Trump, per descomptat, diu el mateix però a la inversa. L’única cosa segura és que l’estret està tancat i que els atacs contra barcos de càrrega a la zona se succeeixen.
Els EUA van disparar contra un barco de bandera panamenya que va intentar amarrar en un port iranià a principis d’aquesta setmana. L’Iran, aquest dijous a la nit, va atacar amb drons dos petroliers emirats. De mitjana, segons les imatges de satèl·lit, prop de 10 barcos al dia aconsegueixen transitar per Ormuz. Abans de la guerra, el febrer d’aquest any, la mitjana era de 140 al dia.
Els altres grans assumptes de discòrdia entre els Estats Units i l’Iran continuen vius. La carpeta nuclear i la invasió que Israel continua portant a terme contra el sud del Líban.
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